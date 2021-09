Un niño de 12 años ha sido atropellado esta tarde en Molina de Segura mientras cruzaba en patinete un paso de peatones. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas a partir de las 19:20horas para alertar de lo sucedido. Los hechos tuvieron lugar en la calle Jesuita José Hernández Pérez del municipio.

El niño quedó tendido en el paso de cebra, mientras que el vehículo implicado se encontraba también en la zona del suceso.

Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de Molina de Segura, de la Policía Nacional y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (una Unidad Móvil de Emergencias y una ambulancia no asistencial de traslado).

19:20h. Servicios de emergencia atienden y trasladan al hospital Virgen de la Arrixaca a niño de 12 años tras ser atropellado en un paso de peatones en Molina de Segura

✅ @MolinaPolicia🚔

✅ @policia

2 ambulancias 061Murcia



— 112 Región de Murcia, 6 de septiembre de 2021

Los sanitarios han atendido in situ al niño, que presenta heridas que no revisten gravedad. Posteriormente una ambulancia no asistencial procedió a su traslado al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca.