La increíble historia de un cumpleaños "que se fue de las manos" en Segovia y ahora es un festival multitudinario

Fue un calentón. Jairo, que entonces tenía 22 años, estaba con sus colegas tomando algo en el bar Casino de su pueblo, Turégano, una pequeña localidad segoviana de mil habitantes, cuando lo soltó: "¿Y si montamos una fiesta para los colegas, con dj y todo?". Se lo decía a Fran, un amigo, que siempre celebraba el cumpleaños con él. "Cumplimos los dos en enero, el 19 y el 20", cuenta por teléfono Jairo, que actualmente trabaja de ayudante de realización en una productora de televisión.

"La idea principal era montar algo para el grupo de amigos, que seremos 40 o así, pero se me empezó a ir la pinza y ya pensé que podíamos traer dos o tres Dj's y una charanga. Mi colega se empezó a asustar, y se retiró", cuenta orgulloso Jairo, cuya birthday party se ha convertido dos años después en un festival consolidado de la provincia de Segovia, al que acude público de otras provincias de Castilla y León, sobre todo las limítrofes.

Todo empezó con una invitación en su cuenta de Instagram, donde tenía 900 seguidores, ya que aquel año, 2022, empezaba a ser ya conocido como pinchadiscos en la provincia. "Me iba bien ya por entonces, y como ya tenía la fiesta montada, pensé, ¿y si lo anuncio para todo el mundo que quiera? Así que hice un cartel, lo llamé Ocaña's Party, porque Ocaña es mi nombre artístico, e hice un cartelillo diciendo que el 12 de febrero era mi cumpleaños y que estaba toda Segovia invitada", relata.

Sin lucro

Aquel día 12 los coches con gente comenzaron a llegar a la localidad en masa ya desde por la mañana. Se montó la mundial. "Lo mismo se presentaron 3.000 personas, pero como los bares [había tres entonces] estaban llenos se tuvo que ir la mitad de la gente. Es que no se podía ni entrar", cuenta Jairo, que palmó los 1.500 euros que gastó para contratar todo lo que hubo. Y es que, según explica, esto no lo hace para lucrarse. Ni entonces, ni ahora. "Aquel día en los bares estaban encantados, claro, me decía mucha gente 'La que has montado, esto es parecido a las fiestas patronales'. Está claro que el cumpleaños se me fue de las manos", cuenta Jairo.

Tras el éxito de la primera edición, el año pasado lo profesionalizó. "Ya lo hicimos mucho mejor, cogí un recinto, un camión escenario, cuatro dj's [de música urbana y electrónica], uno de ellos de ámbito nacional, y la charanga". También puso un camión de comida (foodtruck) para que la gente pudiera cenar. "Era una fiesta más considerable, pero siguió siendo gratuita", recuerda sobre este segundo evento que costó 6.000 euros que él adelantó, aunque luego lo recuperó con un porcentaje de las barras, y del foodtruck que se instalaron el el lugar del evento, el polideportivo municipal.

Vista del recinto donde se celebró el año pasado la Ocaña's party en Turégano, Segovia. / GUZMÁN PHOTOGRAPHY

Si el primero año la fiesta se celebró en febrero, el segundo fue en marzo, pero este año, "para ver si podemos tener mejor tiempo, será el 20 de abril. Yo creo que ya lo mantendré ahí", cuenta este joven que entre semana vive en Madrid, donde tiene su trabajo, y el fin de semana se vuelve a su pueblo. "Con mi trabajo de dj me muevo por Segovia y por varias provincias de Castilla y León", explica.

"La casa por la ventana"

Para esta edición, ha tirado "la casa por la ventana. Es que este 2024 ya tenemos un festival consolidado. Sigue siendo mi cumpleaños, pero es un festival. La esencia de todo es conseguir dar un acceso a un festival de calidad a un precio asequible", prosigue Jairo, que este año cobrará entre 11 y 13 euros por la entrada, un precio que "está muy bien" teniendo en cuenta que vienen diez Dj's, cuatro de ellos "referentes top nacionales" (Mike Morato, Robert Morr, Try It y William Garezz, entre otros), se va a instalar un carpa enorme por si llueve, va a haber un despliegue de seguridad de cinco personas, además del foodtruck y "una tómbola".

"Es que a mí me gusta mucho la verbena y no hay verbena sin tómbola. Este año ha subido mucho el nivel de la fiesta, eso se va a notar", explica Jairo, que dice que si lo que se recauda es más de lo que cuestan los cachés de los artistas y la organización, se guardará el remanente para la edición del próximo año. "Para un tipo de evento así, con la calidad de estos DJ's, te cobrarían 25 euros de entrada, y la copa no más de diez. Aquí la copa vale seis euros y el 'meteorito' de cerveza tres", añade.

Imagen de la primera fiesta de cumpleaños que Jairo celebró en Turégano en 2022. / Cedida

Para organizar este macroevento, Jairo ha tenido que presentar un plan de seguridad, y pedir los diferentes permisos, para la venta de bebidas alcohólicas y de venta de comida, además de que la Guardia Civil y Protección Civil estarán presentes en el pueblo. "Hay que hacer una cantidad de jaleos... pero es muy profesional, en toda regla".

- ¿Y qué te dice ahora tu colega Fran?

- Me sigue diciendo que estoy loco, que esto cada año va a más, pero yo le respondo que lo hago por la gente de mi pueblo y de los alrededores. Estar en un pueblo y tener un evento así es mucha ilusión.