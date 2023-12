Llega el final del año 2023, un momento perfecto para echar la vista atrás y repasar todo lo acontecido en los últimos doce meses. "365 días dan para mucho", se suele decir, y este último año no ha sido una excepción: desde un frenético calendario político nacional, hasta los dos principales conflictos armados internacionales (Ucrania y Oriente Próximo), pasando por los hitos del deporte como la conquista del Mundial de fútbol femenino.

En las siguientes líneas realizamos un repaso cronológico a las informaciones más relevantes que ha dejado el año que ahora finaliza. Probablemente no estén todas las noticias de relevancia, pero sería imposible dar cabida a todo lo que acontece en el medio millón de minutos que caben en un año. Son 23 píldoras informativas, 23 historias. Las 23 del 2023.

8 de enero | Asalto al Congreso de Brasil

Se dice que la historia está condenada a repetirse, un refrán que volvió a hacerse realidad a principios de 2023. Muchos pensaban que las imágenes de los seguidores de Donald Trump tratando de asaltar el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021 eran difícilmente igualables, pero los partidarios de Jair Bolsonaro trataron de emular los lamentables sucesos que ya forman parte de la historia negra de EEUU. Los ultraderechistas ocuparon el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber asaltado antes el Congreso Nacional, en Brasilia, en actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

6 de febrero | Terremotos de Turquía y Siria

En la madrugada del 6 de febrero, un fuerte terremoto de magnitud 7,8 azotó el sureste de Turquía, con epicentro en la ciudad de Gaziantep, muy cerca de la frontera con Siria. Apenas unas horas después, otro temblor de magnitud 7,5 sacudió la tierra unos kilómetros más al norte, en la provincia de Kahramanmaras. Se registraron además más de 1.000 réplicas, algunas de ellas de magnitud superior a 6. Los efectos fueron devastadores. Miles de edificios derrumbados y unas cifras de víctimas que se estiman en más de 51.000 muertos y 107.000 heridos en Turquía, y cerca de 8.500 muertos y 14.500 heridos en Siria (donde el conteo de afectados fue mucho más precario e inexacto).

15 de febrero | Caso Negreira

Una investigación periodística destapó un escándalo que, a falta de conocer sus consecuencias judiciales, puede ya considerarse como uno de los mayores de la historia del fútbol español. El FC Barcelona realizó unos pagos superiores a los 7,3 millones de euros al que fuera vicepresidente de los árbitros nacionales, el excolegiado José María Enríquez Negreira, entre los años 2001 y 2018. Los expresidentes del club Josep María Bartomeu y Sandro Rosell figuran formalmente como acusados de un presunto delito de corrupción deportiva y administración desleal, mientras que Joan Gaspart y Joan Laporta constan como testigos al considerarse que su implicación en el caso habría prescrito. La UEFA abrió un expediente disciplinario para estudiar las posibles consecuencias deportivas de los hechos, que todavía se encuentran en los tribunales para determinar las repercusiones penales.

28 de febrero | Ferrovial se va a Países Bajos

La junta general de accionistas de la multinacional dedicada a la construcción de infraestructuras aprobó una fusión entre su matriz, Ferrovial, S.A. (como entidad absorbida), y su filial Ferrovial International SE (como sociedad absorbente), domiciliada esta en los Países Bajos, lo que supuso el traslado de la sede de la matriz del grupo desde España a dicho país. El movimiento generó un sinfín de reacciones políticas, incluida la del Gobierno, que salió en tromba contra los directivos de la compañía, con la ministra Nadia Calviño a la cabeza. “La operación no se hace por motivos fiscales”, justificó el presidente de la empresa, Rafael del Pino.

27 de abril | Reforma de la ley del ‘sí es sí’

La controvertida Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada en septiembre de 2022, tuvo efectos indeseados en las condenas de centenares de procesados por delitos sexuales, ya que sus penas se revisaron y redujeron, adaptándose a la nueva normativa y a los tiempos mínimos y máximos de condena que esta contemplaba. Tras una notable y dilatada polémica, el PSOE presentó en solitario una proposición de ley, que salió aprobada con el apoyo parlamentario de PP, PNV y Ciudadanos (y por lo tanto, no el de Unidas Podemos, partido impulsor de la ley), con el fin de minimizar estos efectos.

5 de mayo | Fin de la pandemia

Después de algo más de tres años de pandemia, el buen avance de la vacunación y la constatación de que retirar las medidas restrictivas no provocaba nuevos agravamientos ni repuntes de la enfermedad llevó al máximo organismo sanitario mundial a retirar la emergencia sanitaria. Se estima que unos siete millones de personas han fallecido en todo el planeta a causa de la covid-19 en este tiempo. Si bien es cierto que el coronavirus no ha desaparecido, sus efectos sí son mucho más débiles y controlables. Se acabó uno de los periodos más difíciles vividos por la humanidad en la era moderna.

6 de mayo | Coronación de Carlos III

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, su hijo, Carlos III, fue proclamado rey del Reino Unido y los demás reinos de la Commonwealth. Hubo que esperar casi ocho meses hasta su coronación, un evento histórico en el país británico, inédito en casi 70 años y celebrado en la Abadía de Westminster de Londres. Estimaciones no oficiales cifran entre 50 y 250 millones de libras el coste de los festejos, entre los que destacó el Concierto de Coronación celebrado en el Castillo de Windsor y en el que participaron artistas como Katy Perry, Andrea Bocelli, Take That o Lionel Richie.

28 de mayo | Elecciones municipales y autonómicas

Una cita con las urnas que dinamitó el panorama político nacional. A nivel local y regional, España se tiñó de azul, con la victoria del Partido Popular, que pasó a controlar todas las autonomías en las que se celebraron comicios excepto cuatro (Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y Canarias), además de todas las grandes ciudades salvo Barcelona (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia…). El resultado fue tan contundente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó de manera inmediata convocando elecciones generales el día siguiente a pasar por las urnas.

23 de junio | Insurrección de Wagner en Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia continúa enquistada casi dos años después de su comienzo. Sin embargo, un incidente estuvo a punto de hacer saltar las campañas militares por los aires, cuando el grupo de mercenarios Wagner se inmiscuyó en un enfrentamiento armado con las fuerzas leales a Rusia. El líder de este movimiento, Yevgueni Prigozhin, consideró su rebelión como una represalia y tras tomar la ciudad de Rostov dirigió sus tropas hacia Moscú, donde llegó a temerse una posible insurrección contra el régimen de Vladimir Putin, quien calificó la acción como una “traición” en un mensaje televisado a la nación. Finalmente, cuando todo hacía presagiar un conflictivo desenlace, la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, llevó a Wagner a retirarse. Dos meses más tarde, Prigozhin moriría en un accidente de aviación ocurrido en extrañas y no del todo aclaradas circunstancias.

23 de junio | Final de ‘Sálvame’ y 29 de noviembre | Final de ‘Cuéntame’

Dos de los espacios más emblemáticos de la televisión española dijeron adiós a lo largo de este 2023. Primero fue 'Sálvame', el programa de Telecinco que durante 14 años analizó el mundo del corazón con algunos de los tertulianos más reconocibles de la pequeña pantalla en nuestro país. Tras una progresiva bajada de audiencias (perdió un 40% de sus espectadores desde sus máximos en el año de la pandemia), y habiendo probado numerosos cambios de formato y presentadores, Mediaset dio carpetazo a uno de sus espacios más históricos y prescindió de él en su parrilla. Unos meses después, en TVE se despediría 'Cuéntame', la serie más longeva de la historia de la televisión nacional, que 22 años después de su estreno, y habiendo repasado más de tres décadas de la historia de España, también finalizó sus emisiones cerrando la historia de los Alcántara con un desenlace para el recuerdo de sus seguidores.

1 de julio | Presidencia española de la UE

La presidencia rotatoria el Consejo de la Unión Europea, que de manera semestral cambia entre los países miembros, recayó en esta segunda mitad de año en España, algo que sucedía por quinta vez en la historia. El primer día, el presidente Pedro Sánchez viajó hasta Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski. Dos días después, la presidencia fue inaugurada con la reunión del Colegio de Comisarios en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Durante el semestre, más de una veintena de reuniones informales de ministros han tenido lugar en diferentes ciudades del país. Con el cambio de año, la presidencia pasará a manos de Bélgica.

Del 14 de julio al 9 de noviembre | Huelga en Hollywood

El mundo de la producción audiovisual se paralizó a mediados de verano cuando el sindicato de actores que agrupa a más de 160.000 intérpretes de Hollywood convocó una huelga indefinida, que supuso el primer gran paro dese 1980, y el primero que unió a actores y guionistas en más de seis décadas. Cientos de producciones se vieron afectadas por un paro prácticamente total. Las negociaciones fueron intensas durante semanas, y por momentos se vieron abocadas a lo que parecía ser una vía muerta, hasta que 118 días después se acordó desconvocar la huelga tras alcanzar un acuerdo para subir las remuneraciones mínimas, fijar mejoras sociales como los planes de salud o de pensiones, y especialmente, regular el uso de la inteligencia artificial.

23 de julio | Elecciones generales

La política nacional ha vivido momentos intensos durante este 2023. Tras el batacazo socialista en las elecciones autonómicas y municipales de primavera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un golpe sobre el tablero y convocó inmediatamente comicios generales para el verano. Con todas las encuestas en contra, el jefe del Ejecutivo apostó todo a una carta… y acabó sacando una nueva página de su ‘Manual de Resistencia’ cuando los resultados le dieron una derrota mucho más ajustada de lo esperado con respecto al PP, y suficiente para intentar buscar un consenso con prácticamente todas las fuerzas del arco parlamentario. Feijóo, como ganador de los comicios, fue el primero en acudir a la investidura, pero como se preveía, no logró apoyos suficientes (sólo los votos de PP, Vox, UPN y CC). Finalmente, Sánchez pudo presentarse como candidato ante el Congreso y, tras unas durísimas negociaciones, especialmente con las fuerzas catalanas ERC y Junts, sacó adelante la investidura y repitió como presidente del Gobierno.

5 de agosto | Caso Daniel Sancho

Una de las noticias más impactantes e inesperadas del año se produjo casi en el otro extremo del mundo. El joven Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del también intérprete Sancho Gracia, fue detenido en Tailandia, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. La investigación deparó un torrente de reacciones, al irse conociendo detalles de lo ocurrido. El móvil pasional parece la causa más probable de los hechos, a la espera de que el juicio determine exactamente lo ocurrido y la pena que debe conllevar. Mientras tanto, Sancho permanece en la cárcel tailandesa de Koh Samui.

20 de agosto | Mundial femenino y Rubiales

La gran noticia deportiva del año llegó de la mano del fútbol femenino español, que culminando su meteórico crecimiento de las últimas temporadas, rompió todos los pronósticos para proclamarse campeón del mundo en el torneo disputado en Australia y Nueva Zelanda. Las pupilas de Jorge Vilda eliminaron a Costa Rica y Zambia en la fase de grupos (cayeron con Japón, en una derrota intrascendente), y posteriormente a Suiza, Países Bajos y Suecia en los cruces e Inglaterra en la final. Sin embargo, el triunfo quedó empañado por la actuación del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que llegó incluso a besar de manera no consentida a la futbolista Jenni Hermoso. Los hechos desencadenarían una fuerte corriente de apoyo social y de lucha feminista bajo el grito de #SeAcabó, y terminaron por costar el puesto a Rubiales, primero inhabilitado por la FIFA y posteriormente dimitido cuando ya su situación era irreversible.

8 de septiembre | Terremoto en Marruecos

La tierra tembló en Marruecos la noche del 8 de septiembre, con un seísmo de magnitud 6,8 con epicentro muy próximo a la ciudad de Marrakech. El temblor en dicha zona fue algo inédito en los últimos tres siglos. Los efectos fueron devastadores: ciudades arrasadas, un balance de prácticamente 3.000 víctimas mortales y más de 5.600 heridos. El temblor llegó a notarse, de forma mucho más leve, en el sur de España. Las tareas de reconstrucción fueron y siguen siendo arduas. España envió a la UME para tratar de ayudar en el rescate de supervivientes.

4 de octubre | España tendrá el Mundial 2030

La elección de sede de los Mundiales de fútbol siempre es algo controvertido. Tras la cita de Qatar 2022, y la designación de Estados Unidos, Canadá y México para 2026, España había realizado una gran apuesta por hacerse con la edición de 2030. La propuesta de la RFEF sufrió numerosos cambios: primero se agregó Portugal para crear una candidatura ibérica, posteriormente se unió Ucrania, y más tarde se desechó esta idea y se dio entrada a Marruecos. El apoyo de los países africanos gracias a su inclusión en el campeonato fue finalmente clave para la decisión de la FIFA, que no obstante, puso otro pero al campeonato: algunos de los principales partidos se disputarán en Latinoamérica (Uruguay, Argentina y Paraguay) en conmemoración de la primera edición del campeonato, celebrada exactamente un siglo atrás. Con todo y con eso, la propuesta acabó siendo ratificada, y se espera que más de la mitad de los partidos tengan finalmente lugar en suelo español. Una cita, pese a todos los condicionantes, histórica, que permitirá rememorar los ya lejanos tiempos del Mundial de Naranjito.

7 de octubre | Guerra en Oriente Próximo

Llueve sobre mojado en la Franja de Gaza, pero el actual enfrentamiento armado entre palestinos e israelíes está considerado por los expertos como el peor de las últimas décadas. Aunque para encontrar el inicio de las hostilidades habría que impartir una lección de historia, la última mecha se prendió tras el ataque de Hamás a Israel, un suceso que provocó una controvertida y contundente respuesta militar por parte del gobierno de Netanyahu. El apoyo de la comunidad internacional a la postura israelí se fue difuminando a medida que se sucedían las imágenes de la catastrofe humanitaria que soportan los palestinos. Los muertos se cuentan por miles y una gran mayoría son niños.

Octubre | Crisis migratoria en Canarias

Un cayuco tras otros. Pateras con decenas de personas desembarcando día sí y día también en las costas canarias. Incluso varias veces al día. En solo nueve días se contabilizaron más de 4.5000 personas rescatadas. Las que llegaban, porque muchas se quedaron por el camino. Las Islas vivieron una oleada migratoria como no se recordaba desde hacía años. El sistema se vio comprometido y el Gobierno, tras la insistencia del Ejecutivo insular, optó por derivar a una parte de los recién llegados a varios puntos de la Península, pese a la oposición de algunos ayuntamientos y regiones gobernados por el Partido Popular y Vox.

24 de octubre | Pacto para reducir la jornada laboral

Cuando aún no estaba del todo garantizado que la sesión de investidura de Pedro Sánchez iba a tener final feliz para el líder del PSOE, los socialistas y Sumar firmaban un pacto de Gobierno para una legislatura de cuatro años. Entre las muchas promesas que anunciaron en el Museo Reina Sofía destacó uno: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025. Cerca de 13 millones de trabajadores se beneficiarían, según un estudio elaborado con datos de la EPA. Entre ellos, estarían a la cabeza los empleados de la industria y la construcción.

31 de octubre | Leonor jura la Constitución

La princesa Leonor juró acatar la Constitución en una sesión conjunta de las Cortes Generales el día que cumplió 18 años. La primogénita de Felipe VI protagonizó un acto de gran carga simbólica y jurídica. "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey", afirmó, tal como recoge el artículo 61 de la Carta Magna. Lo hizo ante la presidenta del Congreso y con todos los asistentes a la ceremonia puestos en pie en el hemiclo de la Cámara Baja, engalanado para la ocasión.

Noviembre | Ley de amnistía y protestas

La tensión en la política española llegó a su máximo apogeo en el mes de noviembre. Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes echaron leña en el fuego que había encendido la derecha. Miles de manifestantes se concentraron frente a la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, día tras día para mostrar su descontento con la ley de amnistía. Aunque acudieron ciudadanos de toda clase, acapararon gran parte de la atención mediática grupos de radicales que, incluso, hicieron apología del franquismo y el nazismo. Se registraron enfrentamientos con la policía, actos de vandalismo y gritos racistas y homófobos.

19 de noviembre | Milei gana en Argentina

La ultraderecha aterrizó en Argentina con la fuerza de un huracán. El controvertido Javier Milei resultó ganador de los comicios con más de 10 puntos de diferencia con el candidato oficialista, Sergio Massa. El primer descurso del ganador abrió una etapa incierta en el gigantelatinoamericano, una época que, por seguro, estará marcada por los recortes. Primero, en el propio gobierno. Y, después, en el resto. En las últimas semanas del año, el ya nombrado presidente anunció un decreto de urgencia para eliminar numerosas leyes y normas con el objetivo de desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. Numerosos argentinos comenzaron entonces a protestar en las calles.