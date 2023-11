El amor es sin duda el sentimiento que mueve el mundo. Las personas necesitamos amar y ser amadas. Por eso, cuando gozamos de una buena salud amorosa nuestra cara se llena de alegría. Todo lo contrario ocurre cuando atravesamos una mala racha sentimental, o cuando buscamos el amor y no tenemos el éxito esperado.

¿Y si te dijéramos que los amarres amorosos podrían ser la solución a todos tus problemas sentimentales? En lugar de quedarte en ese lugar cómodo que te ofrece la resignación, podrías luchar por tratar de recuperar a tu ex pareja, o intentar enamorar a un hombre o mujer.

Hoy, el equipo de Alicia Collado te enseña todo sobre los rituales para el amor más vanguardistas. Y para que puedas comprenderlo de la mejor manera, empezaremos respondiendo a una de las dudas más frecuentes: qué son los amarres de amor.

¿Qué son los amarres de amor?

Seguramente alguna vez en la vida habrás oído hablar sobre el esoterismo, el tarot o la videncia, a pesar de que sea un tema tabú en la sociedad, en los últimos años ha experimentado una gran popularidad. Precisamente ese auge se debe a los amarres de amor.

Dentro de la categoría de los hechizos de amor nos encontramos a los amarres. Son rituales milenarios que se llevan haciendo desde los inicios del arte de la videncia. Que podrían haber revolucionado el sector esotérico no es de extrañar, puesto que cada vez son más las personas que deciden confiar en estos conjuros de amor para tratar de conseguir el éxito sentimental.

Los amarres de amor podrían llegar a ser muy efectivos. Por lo que debemos señalar que para que uno de estos amarres tenga las mejores garantías de éxito, siempre será mejor acudir a un servicio especializado en la materia. Saber cómo hacer un amarre no es nada sencillo, puesto que para ello se necesita no sólo unas características y cualidades muy específicas y especiales, sino que se debe tener un amplio conocimiento sobre estos hechizos de amor.

Sin embargo, tenemos la gran suerte de contar con el equipo de Alicia Collado, líder indiscutible en amarres de amor, no sólo en España sino en países de Latinoamérica. Un servicio a la altura de pocos, que ofrece una altísima calidad en amarres de amor y otros hechizos esotéricos.

¿Para qué sirven los amarres de amor?

Los amarres de amor nacen con el objetivo de ayudar a las personas a recuperar el amor o afianzar una relación existente. Nuestros antepasados ya realizaban estos rituales para buscar el modo de resolver un conflicto amoroso. ¿No te parece asombroso? Con la ayuda de estos rituales para el amor podrías acabar con todos esos obstáculos que te separan de tu persona especial.

¿Deseas recuperar a tu ex pareja? ¿Necesitas que se postre ante ti suplicando tu perdón? ¿Quieres que esa persona que te quita el sueño por fin se fije en ti de una vez por todas? ¿Requieres más atención y cariño por parte de tu pareja? Estos rituales para el amor podrían ayudarte a atraer a esa persona que te gusta, tratar de recuperar a tu ex pareja o mejorar la comunicación y la confianza.

Son muchos los beneficios que estos amarres de amor podrían llegar a reportar en la vida de las personas. Alicia Collado conoce a la perfección estos hechizos de amor y ha sido testigo de cómo miles de personas habrían conseguido resolver sus conflictos amorosos. Los amarres están diseñados para tratar de unir a dos personas en cuerpo, alma y espíritu. Como resultado, podrías experimentar mejoras sustanciales en tu vida amorosa.

Gracias a los amarres de amor, podrías llegar a conseguir el acercamiento de la persona amada. Intensificar sus sentimientos de amor y cariño, intentando fortalecer así la conexión emocional. También podrías llegar a conseguir una mejora de la comunicación asertiva, evitando de esta forma los malentendidos y conflictos. Otro de los grandes beneficios que reportan estos amarres tiene que ver con la intrusión de terceras personas, en este caso no sólo actúan de manera activa sino preventiva. Es decir, intentarán alejar a aquellas personas que se interpongan en la relación, así como prevenir la aparición de las mismas.

¿Funcionan los amarres de amor?

Según los expertos, los amarres de amor funcionan si se siguen unas directrices específicas. Por lo tanto, vemos necesario volver a recordar la importancia de confiar en auténticos profesionales esotéricos. Sin ir más lejos, Alicia Collado es el servicio por excelencia para muchas de las personas que deciden confiar en estos rituales para tratar de poner fin a sus problemas amorosos.

Para Alicia Collado, los amarres de amor funcionan si se siguen una serie de pautas o claves que veremos más adelante en este artículo. Sin embargo, debemos también decir que la videncia, al igual que otras ciencias no es exacta, y son muchos los factores que intervienen en los posibles resultados.

Lo mejor para saber si un amarre de amor funciona o no, es comprobar las experiencias de las personas que ya habrían confiado en ellos. Por eso, creemos que es muy importante conocer qué piensan los demás sobre los amarres de amor. Camila de Madrid reconoce que el equipo de Alicia Collado y sus conjuros de amor le han cambiado la vida: “No tengo palabras de agradecimiento suficientes para Alicia Collado, su amarre de amor de Vudú Candomblé me ha ayudado a recuperar a mi ex”. Belén desde Argentina cuenta su testimonio en la página web de Alicia Collado: “Gracias por todo lo que habéis hecho por mí, sé que sin vuestra ayuda no hubiera conseguido”.

¿Cuáles son los amarres de amor más efectivos?

Para responder a esta pregunta, hemos hecho una investigación en el sector, y llegamos a la conclusión que los amarres de amor más efectivos son los que se realizan con magia blanca. Lejos de pensar que la magia negra podría llegar a ser útil en estos casos, deberías prestar especial atención a este aspecto, puesto que hacer amarres de amor con magia negra podría llegar a ser muy perjudicial para tu relación amorosa.

Asegúrate que los profesionales en los que vas a confiar utilizan sólo la magia blanca en sus hechizos de amor, porque sólo así tendrás la seguridad de promover únicamente las energías positivas. Alicia Collado está en contra de los amarres con magia negra, siempre que se trabaje para tratar de conseguir una unión sentimental, se deberá hacer desde el bien y no buscando hacer el mal.

Seguramente quieras saber cuáles son los amarres de amor más efectivos, según los expertos. Por eso queremos destacar la gran labor que realizan los amarres de amor con Amarrado y Claveteado, los rituales de Vudú Candomblé o los hechizos con Santa Marta la Dominadora. Estos 3 amarres utilizan la magia blanca, y según los profesionales son de los hechizos más efectivos. Por suerte, todos ellos los podrás encontrar en el servicio que ofrecen desde Alicia Collado, y es que no sólo son los líderes internacionales, sino que gracias a su departamento de I+D intentan ofrecer lo último en cuanto a estos rituales para el amor se refiere.

¿Quién es Alicia Collado y cómo pueden ayudarte sus amarres?

En el mundo actual existen una serie de profesionales que pueden ayudarte a realizar estos hechizos de amor. Alicia Collado cuenta con el conocimiento y experiencia necesaria para tratar cualquier tipo de problema amoroso, por lo que seguramente ya hayan tratado algún caso parecido al tuyo. Sus señas de identidad son la transparencia y honestidad, además de la pasión que ponen en todo lo que hacen.

Es importante señalar que, en el sector de la videncia la profesionalidad es algo a tener muy en cuenta. De todos es sabido que el intrusismo laboral existe, más si cabe en este sector. No todo el que se anuncia como vidente lo es, por eso es fundamental conocer la profesionalidad y reputación con la que cuenta el servicio en el que vayamos a confiar. Sin duda, Alicia Collado es un equipo que destaca por su profesionalismo, puesto que su desempeño en amarres de amor lo desarrollan con pericia, serenidad, honradez y eficacia.

Por estas cualidades que hemos indicado, la transparencia, honestidad y profesionalismo, sus amarres de amor podrían llegar a ayudarte. Alicia Collado es el único equipo que cuenta con más de 10.000 casos tratados, por lo que la experiencia que poseen es inigualable. Esto nos podría dar la seguridad de estar ante profesionales que habrían sido capaces de ayudar a miles de personas, ¿por qué no lo van a hacer contigo?

Diferencias entre amarres de amor y endulzamientos

Para seguir conociendo este fascinante mundo de los hechizos amorosos, debemos distinguir entre amarres de amor y endulzamientos. Para empezar, diremos que no existe un único amarre para todo el mundo, sino que existe un amarre de amor para cada persona o pareja. Es decir, los amarres de amor deben ser personalizados.

Aunque hablamos de hechizos de amor, dentro de esta categoría encontramos otras dos, que son los amarres de amor y los endulzamientos. Para poder saber cuál podría llegar a conseguir los resultados esperados en nuestro caso, los profesionales esotéricos utilizan las cartas de tarot para intentar encontrar aquel hechizo que más pudiera llegar a beneficiar al consultante. Por lo tanto, puede que tú vayas pensando en hacer un amarre de amor, y resulte que lo que marcan las cartas es un endulzamiento. Pero, ¿en qué se diferencian estos dos rituales para el amor?

Los amarres de amor son rituales que tratan de obtener resultados a largo plazo, incluso algunos de ellos persiguen el amor eterno. Están indicados para las situaciones más complejas, así como para aquellos casos donde existe o pudiera llegar a existir una tercera persona (infidelidad). Sin embargo, los endulzamientos son hechizos que promueven las energías positivas, pudiendo llegar a crear una atmósfera de armonía y amor en una relación. Sus resultados podrían llegar a ser más efímeros, pero no por ello menos efectivos.

Puede que ahora te preguntes: qué es mejor los amarres de amor o los endulzamientos. Según los expertos en la materia, dependerá del tipo de problema al que haya que hacerle frente, los sentimientos y los objetivos que se quieran alcanzar. Por ello, siempre será mejor ponerse en manos de auténticos profesionales, como el equipo de Alicia Collado.

¿Cómo se puede potenciar un amarre de amor desde casa?

¿Has oído hablar de los amarres de amor caseros? Seguramente sí. Existen muchísimos vídeos de amarres caseros en las redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok, que acumulan miles de visualizaciones. Pero, ¿son estos rituales fiables? Evidentemente no todo vale.

¿Harías un amarre de amor con orina? ¿Emplearías tu menstruación para tratar de recuperar a tu ex? ¿Hasta dónde estarías dispuesto o dispuesta a llegar? Son cuestiones que debemos plantearnos a la hora de realizar amarres de amor caseros, porque como hemos dicho no todo vale.

Sin embargo, si quieres tratar de potenciar un amarre de amor desde casa, el equipo de Alicia Collado señala que es muy importante mantener la calma, incluso hacer meditación o yoga, llevar siempre alguna prenda o complemento de color rojo (color del amor y la pasión), e incluso realizar un perfume de amarre de amor.

Este perfume es una fórmula secreta que Alicia Collado ha sacado hace poco a la luz. ¿Quieres conocerla? Toma nota de la receta: Para elaborar tu propia fragancia esotérica necesitarás:

Medio litro de agua.

Un limón.

Una naranja.

3 ramas de canela.

Un clavo de olor.

Una cucharada de miel.

Esencia de vainilla.

Un recipiente para hervir.

Un bote de cristal.

Una fotografía.

Deberás hervir en medio litro de agua, las cáscaras de un limón y de una naranja, 3 ramas de canela, un clavo de olor, una cucharada de miel y unas gotas de esencia de vainilla. Cuando la mezcla haya infusionado, déjala reducir durante bastante tiempo, para que el líquido quede en la mitad. Una vez haya enfriado, vuelca tu perfume dentro de un bote de cristal e introduce una fotografía de la persona que deseas amarrar. Al día siguiente podrás utilizar tu perfume a diario, poniendo unas gotas en tu cuello y en tus antebrazos.

La persona que solicita un amarre de amor se vuelve parte del hechizo, y ésta debe ser consciente de ello. Por eso, con estos pequeños consejos que el equipo de Alicia Collado nos ofrece, podrías tratar de potenciar tu amarre de amor desde casa, haciéndote partícipe de todos los logros que se pudieran llegar a alcanzar.

Los ingredientes más utilizados en los amarres de amor

Los ingredientes más utilizados en los amarres de amor son la miel, la canela, el azúcar, las esencias, las velas, las piedras energéticas (cuarzo)… como podemos observar son todos elementos naturales. Y es que, según los profesionales, es muy importante seleccionar aquellos ingredientes que vayamos a utilizar en nuestro amarre de amor, puesto que los ingredientes naturales, sin adulterar, suelen ser más permisivos a la hora de canalizar las energías positivas.

Los amarres de amor o endulzamientos con miel son de los más efectivos, según los expertos, puesto que este ingrediente es uno de los más poderosos a nivel esotérico. Gracias a sus excelentes propiedades, la miel, suele estar siempre presente en los amarres de amor que realizan desde Alicia Collado.

No nos podemos olvidar de la canela, un ingrediente que se conoce por ser un afrodisiaco natural y que en los amarres representa la parte más carnal de una relación. Puede utilizarse en polvo o en rama, siempre que sea natural. El azúcar es el endulzante por defecto, lo que todo el mundo conoce, así que no es de extrañar que en los hechizos de amor se utilice con el fin de endulzar a una persona.

¿Cómo hacer un amarre de amor paso a paso?

¿Cómo hacer un amarre de amor para que mi pareja regrese? ¿Será la solución a mis problemas amorosos? ¿Qué pasa si cometo algún fallo? ¿Será mejor hacer un amarre de amor casero o uno profesional? Estas son algunas de las dudas más frecuentes a la hora de hacer un amarre de amor paso a paso. Hoy vas a poder resolver muchas de ellas para que puedas vivir esta experiencia esotérica con total plenitud.

1. Tener claro el objetivo

En muchas ocasiones no sabemos realmente qué es lo que queremos obtener con los amarres de amor, y para ello es necesario que identifiques cuáles son tus objetivos: ¿Quieres atraer a una persona para que pase el resto de su vida junto a ti? ¿Quieres potenciar tu relación de pareja? ¿Quieres que esa persona especial tenga un acercamiento hacia ti? ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Deseas que pida perdón por el daño causado y decida regresar a tu lado? En definitiva, ¿quieres recuperar el amor?

Es muy importante que sepamos identificar cuáles son nuestros objetivos personales, de este modo podrás trasladarle tus deseos al profesional que lleva a cabo tu amarre de amor. Digamos que es cómo definir la estrategia a seguir. Para esto, el equipo de Alicia Collado podría serte de gran ayuda porque analizan de manera personalizada cada caso, y diseñan una estrategia a seguir para intentar conseguir los objetivos marcados.

2. Realizar una introspección profunda

¿Te ves con esa persona en el futuro compartiendo proyectos en común? ¿Quieres formar una familia? ¿Deseas tener hijos con esa persona? ¿Te comprarías una casa con él o ella? Es decir, ¿cómo te gustaría verte en un futuro? ¿Incluirías a esa persona en él? Si después de realizar esta introspección profunda, tus respuestas son afirmativas, es el momento de actuar y luchar por el amor de esa persona.

Si tienes claro tu objetivo y sabes qué es lo que quieres, pero además te ves en un futuro al lado de esa persona compartiendo la vida, los amarres de amor te prestan una gran ayuda energética con la que podrás luchar para intentar alcanzar tus metas sentimentales.

3. Solicitar una consulta de tarot

Una lectura de cartas del tarot podría ayudarte a conocer, en profundidad, tu situación presente y futura. De este modo, el profesional podrá recomendarte el mejor amarre de amor que considere para tu situación. La comunicación y confianza entre el vidente y la persona que solicita un amarre de amor es fundamental.

En el equipo de Alicia Collado, te ofrecen una consulta de tarot gratuita inicial, desde la cual realizan un buen asesoramiento personalizado. Sin embargo, su servicio no sólo queda ahí, sino que, te acompañarán durante todo el proceso de tu hechizo sin coste adicional. Y, por si esto fuera poco, pondrán a tu disposición la ayuda de una psicóloga colegiada para que pueda orientarte en cómo mejorar tu estado anímico y afrontar con mayor éxito el amarre de amor.

4. Planificar el día y la hora

Cuando ya te has decidido a hacer un amarre de amor, tienes que poner una fecha y hora límite para comenzar a luchar. No puedes, o, mejor dicho, no deberías postergar esta acción tan importante. Cuando hablamos de amor no hay tiempo que perder, y los amarres de amor han llegado para ayudarte a tratar de conseguir tu objetivo.

Los expertos señalan que cuando llegue ese momento, uno debe estar en paz, en sintonía con su interior para poder transitar este momento desde la calma y tranquilidad. Por eso, sería bueno que realizaras algún ejercicio de meditación o yoga. Se sabe que estos ejercicios favorecen entre otras cosas, el equilibrio de las energías interiores.

5. Visualizar a la persona amada

Los profesionales esotéricos recomiendan visualizar a la persona amada. Pensar en esos momentos felices y bonitos que has compartido con ella, para que las energías que nos nazcan sean positivas. Si pensamos desde el rencor, rabia o dolor, difícilmente estos hechizos podrían ayudarnos, ya que nuestro interior estará repleto de energías positivas.

Recuerda que lo positivo atrae a lo positivo, por lo que hay que pensar en los momentos alegres que hemos compartido con esa persona tan especial para nosotros.

6. Atraer el amor con la mente

Tenemos que creer que el amarre de amor va a funcionar, que sí o sí nuestra pareja o ex pareja volverá a nuestro lado. Aunque, como todo en la vida, nada es una ciencia exacta, pero tú sí tienes que pensar que el ritual va a funcionar, y que esa persona amada acabará llegando a tu vida. Al final, es tener el convencimiento de que tarde o temprano los resultados llegarán. Si nosotros mismos no creemos en lo que estamos haciendo, difícilmente las energías se pondrán de nuestro lado.

7. Hacer el amarre de amor

Es el momento en el que deberías contactar con un equipo profesional para hacer el amarre de amor. Como hemos visto durante el artículo, Alicia Collado es el servicio que goza de más prestigio, por lo que confiar en ellos es hacerlo a caballo ganador. Además, contactar con dicho equipo es muy sencillo:

Entrar en la página web de Alicia Collado.

Pinchar sobre el icono de WhatsApp para iniciar una conversación.

Indicar que deseas ser atendido o atendida.

Esperar unos minutos a que las especialistas te ofrezcan su ayuda.

Además, también puedes hacer durante el proceso pequeños amarres de amor caseros, como los amarres con miel y canela o los amarres de amor con nombre y fotografía. Estos son rituales que puedes hacer desde casa, pero una vez empieces con un amarre de amor de Alicia Collado, serán ellos quienes te pasen muchos más recursos como una poderosísima oración.

8. Practicar el ‘contacto cero’

El siguiente paso para hacer un amarre de amor con las mayores garantías de éxito, es practicar el contacto cero con tu ex pareja. Los expertos recomiendan no agobiar a la persona amada, y dejarle su espacio. Cuando se dé cuenta que no te tiene, los profesionales aseguran que será cuando empiece a mostrar interés por ti.

Además, ¿qué es el amor verdadero? Este es el amor que debe basarse en el compromiso, en la confianza, la honestidad… Por lo que, si estamos todo el día encima de esa persona, no le generaremos un estado de bienestar, sino más bien todo lo contrario.

9. Realizar un seguimiento del caso

Es importante que, a lo largo de un proceso de amarre de amor, el tarot sea consultado antes y durante el mismo. De tal forma que el consultante pueda saber en todo momento cómo evoluciona su caso. En este aspecto, el equipo de Alicia Collado siempre está dispuesto a ayudarte en lo que necesites, y ofrece un seguimiento del caso muy minucioso a través de lecturas de cartas de tarot incluidas en el precio.

Podrás consultar con el equipo de Alicia Collado todos los días del año, y prácticamente a cualquier hora. Siempre habrá una especialista dispuesta a darte luz en aquellos momentos en los que los puedas necesitar.

Factores que influyen en los resultados de los amarres de amor

Por último, queremos hablaros de los factores que influyen en los resultados de los amarres de amor. Estos son fundamentales para que un buen amarre de amor funcione y sea efectivo. ¡Toma nota!

La fe

El primer factor a tener en cuenta para tratar de tener los mejores resultados en amarres de amor es la fe. Si no creemos en la posibilidad que nos ofrece la videncia y el mundo esotérico, no tendría sentido empezar con uno de estos rituales. Mantener la fe en alto es muy importante.

La actitud

Atraemos lo que proyectamos. Si tenemos una actitud proactiva y positiva, atraeremos las buenas energías y con ellas las buenas noticias. Por lo tanto, mantener una buena actitud te hará sentir confianza y poder. Ante cualquier obstáculo de la vida, la actitud con la que lo afrontas es fundamental, por lo que no olvides cuidar este aspecto ante un amarre de amor.

El tipo de ritual

Recuerda que los rituales con magia blanca son los más adecuados para trabajar sobre el amor. Sigue las recomendaciones de los expertos en la materia y no dejes embaucarte por promesas difíciles de cumplir. Ya sea un amarre de amor o un endulzamiento, lo mejor es ponerte en manos de profesionales.

El profesional

Otro de los factores a tener en cuenta, y que podrían influir en los resultados de los amarres de amor: El profesional. Es de vital importancia confiar plenamente en aquellas personas que serán las encargadas de ayudarnos a tratar de conseguir el amor.

Si nos fijamos en las experiencias con amarres de amor, en Facebook, Instagram o TikTok, es fácil identificar al equipo de Alicia Collado, pues posee opiniones muy positivas de clientes satisfechos. Son estas mismas las que recomiendan sus servicios, y aseguran sentirse felices después de ponerse en manos de Alicia Collado. ¿Tú también quieres?

Concertar una cita con Alicia Collado, o contactar con su equipo, es realmente sencillo. Basta con enviar un mensaje de WhatsApp al número que aparece en su página web para comenzar a hablar con ellos y pedirles una primera