Desde el triunfo de las revoluciones liberales en Inglaterra, Francia y Estados Unidos en el siglo XIX, la salud de cualquier democracia, y con ella los derechos elementales de los ciudadanos, ha estado vinculada a la consolidación de un periodismo libre como contrapeso necesario de los tres poderes de un Estado.

Desde entonces, la línea que separa o define la relación entre la política y los medios de la comunicación es fina, sensible y no exenta de turbulencias, pero ha generado un espacio muy particular de mutua retroalimentación en el que resulta muy complicado concebir la una sin los otros.

Ya lo describió gráficamente Napoleón cuando proclamó que cuatro periódicos hostiles son más temibles que mil bayonetas.

Pero en la medida en que los destinatarios finales y comunes de la gestión política y de los mensajes periodísticos son los propios ciudadanos, estamos obligados a propiciar un marco responsable de relaciones en el que, en aras de la objetividad y la salud democrática, convivan unos medios moderadamente politizados y una política no excesivamente mediatizada.

Por eso, en esta vertiginosa sociedad de la información en la que vivimos, donde los mensajes se transmiten al instante, por cualquiera y desde cualquier lugar del mundo, la prensa escrita aporta la calma, el sosiego y el espacio oportuno de reflexión que permite anular el ruido que genera el exceso de información, o directamente la desinformación, uno de los males más preocupantes que afrontamos como sociedad.

En este sentido, desde el mismo momento de su nacimiento hace 35 años, el diario La Opinión se consolidó como el legítimo referente de la realidad social, política, económica y periodística de la Región de Murcia que sigue siendo hoy en día, cuna y cantera inagotable de excelentes periodistas.

A lo largo de la historia hemos escuchado mensajes que proclamaban el fin de determinados soportes informativos. La televisión acabará con la radio, decían algunos; internet lo hará con los medios escritos, profetizaban otros. Nada de eso ha sucedido. Y mucho menos en el caso de un diario como La Opinión, que ha sabido ganarse el afecto y la confianza de miles de lectores de la Región de Murcia, conscientes de que, en un mundo cada vez más globalizado e hiperconectado, la información de proximidad genera un impacto emocional mucho más potente y aporta un irrenunciable elemento diferenciador.

Es innegable que un sinfín de nuevos códigos, costumbres y, fundamentalmente, nuevas tecnologías, han transformado el periodismo y derribado todas las distancias físicas y materiales de acceso a la información.

Aun así, hay pocas formas más gratificantes de informarse sobre nuestra realidad que desdoblar cada mañana las páginas recién planchadas del diario La Opinión.

Mi enhorabuena más sincera al diario y al Grupo Prensa Ibérica por este aniversario y su apuesta por el periodismo regional, y mi agradecimiento a todos los profesionales que trabajan o han trabajado en esta cabecera durante los últimos 35 años y que han contribuido a escribir, difundir y perpetuar nuestra propia historia