Quiero dar el paso y no sé si comprar o alquilar. ¿Mi situación personal es la apropiada? ¿Qué impacto económico me supondrá? ¿Es el momento adecuado del mercado? Si te has hecho alguna vez estas preguntas te conviene seguir leyendo.

A la hora de tomar la decisión de comprar o alquilar hay muchos factores a tener en cuenta y todo depende de la situación de cada persona. En líneas generales, el alquiler no siempre es tirar el dinero, no exige una inversión tan grande y puedes mudarte o cambiar de lugar con más frecuencia. Comprar, por su parte, te otorga la propiedad de una vivienda que en el futuro puedes vender, pero necesitas tener un ahorro para la entrada de la casa y los gastos de compraventa. Decidirse entre comprar o alquilar una vivienda es cuestión de hacer números y dedicarle tiempo. Nosotros te lo ahorramos con esta nueva herramienta que te ayuda a conocer los gastos que vas a tener que afrontar tanto si compras como si alquilas y verás de forma rápida y sencilla cuál es la mejor opción para ti. Alquilar una vivienda: esto es lo que necesitas saber Vivir de alquiler te permite diversificar tus inversiones y tener mayor libertad de movimiento. De hecho, si no esperas vivir mucho tiempo en la casa, te compensa más alquilar, ya que, a corto plazo, te saldrían más caros los gastos asociados a la compra e intereses del dinero prestado que el gasto de alquiler. Para alquilar una vivienda, deberás tener en cuenta que, con la primera mensualidad a la firma del contrato, se suele requerir también de uno a tres meses de alquiler en concepto de fianza, más la tarifa correspondiente si la gestión se hace a través de una inmobiliaria. En ocasiones, la persona propietaria exige garantías de pago para asegurarse de que su inquilino será capaz de pagarle mensualmente. Así que debes estar preparado para hacer frente a este requerimiento. Para ajustar tu cuota mensual, deberás aclarar también con el arrendador quién pagará los suministros y quién será el titular para realizar las gestiones necesarias. Comprar: aspectos a tener en cuenta Puede, por el contrario, que tu opción sea la de comprar. Esta inversión a largo plazo será una medida de ahorro a futuro y es la mejor opción si deseas vivir en ese espacio más de cinco años. Ten en cuenta que, para poder acceder a la compra de una vivienda, debes tener ahorrado alrededor de un 30% del precio de la vivienda para afrontar la entrada de la casa y los gastos de compraventa. Recuerda que las cuotas mensuales de la hipoteca no deben superar el 30% de tus ingresos mensuales. Así te aseguras de tener dinero disponible ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Además, ten en cuenta que la cuota de tu hipoteca puede variar de forma significativa en función de las diferentes ofertas. Por ello, te recomendamos que te informes con tiempo de las distintas opciones de los bancos y negocies el tipo de interés de tu hipoteca, las comisiones y los compromisos que vas a adquirir. La herramienta que te va a ayudar a decidir si comprar o alquilar Para que puedas tomar la mejor decisión, ponemos a tu disposición una calculadora con la que podrás ver los gastos a afrontar tanto si compras como si alquilas. Con ella, escoger la opción que más se adapte a tus necesidades y tu situación es más fácil que nunca.