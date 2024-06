La segunda movilidad del profesorado del CEIP Nuestra Señora del Rosario dentro del proyecto Erasmus+ ‘Aquí estamos: un proyecto para cuidar el planeta Tierra’ se llevó a cabo del 27 al 31 de mayo en la ciudad de Tesalónica (Grecia). Participaron tres maestros del centro de diferentes especialidades: María José López Miras (maestra de Inglés y coordinadora del programa Erasmus+), David López-Astilleros Gutiérrez (maestro de Educación Física y secretario) y Antonia María García García (maestra de Pedagogía Terapéutica).

Durante su visita a Tesalónica, los docentes han podido visitar cuatro centros escolares griegos con los que han estado realizando proyectos eTwinning desde hace 3 años en la asignatura de inglés. Los centros visitados han sido el 4th Primary School of Efkharpia y el 4th Primary School of Polichni con la maestra Evgenia Kesidou, el 15th Primary School of Evosmos con la maestra Angeliki Voreopoulou, y el 5th Primary School of Evosmos con la maestra Bia Moisidou. Especialmente emotiva fue la visita al 5h Primary school of Evosmos y su maestra Bia Moisidiou, ya que éste fue el primer colegio con el que el CEIP Ntra. Sra del Rosario empezó a trabajar en eTwinning y al que se siente muy unido por las entrañables experiencias lingüísticas y académicas vividas durante estos 3 años entre sus alumnos y profesores.

Esta movilidad ha permitido conocer el sistema educativo griego, su organización, sus instalaciones y las dificultades que presentan en su día a día. Por otra parte, también se han mostrado diferentes aspectos del sistema educativo español, así como la organización y las actividades que se realizan en el CEIP Ntra. Sra. del Rosario.

Además, se ha presentado el último reto de Escuelas Activas, propuesto por el centro, y que se enmarca dentro del proyecto Erasmus+ ‘El Sirtaki del Rosario’, una danza tradicional griega.

Esta experiencia Erasmus+ ha permitido a los tres maestros del CEIP Ntra. Sra. del Rosario conocer a maestros y alumnos extraordinarios, que han recibido a los maestros de España con los brazos abiertos y que les han enseñado otras maneras de educar, formar y motivar al alumnado.