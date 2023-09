La pedagoga y maestra de educación especial Esther Murcia Gomicia es la autora de Kena, un cuento infantil que publica la editorial BABIDI-BÚ y que será presentado el próximo jueves en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Murcia a las 19.30 horas. Además, Esther Murcia se encontrará el 8 octubre en la caseta 12 de la Feria del Libro de Murcia a partir de las 18.00 horas; el 11 octubre en la caseta 10 a partir de las 18.30 horas y el 28 octubre en la caseta de El Corte Inglés en la Feria del Libro de Cartagena. La autora ha tenido a bien dedicar unos minutos de su tiempo a La Opinión para hablar un poco sobre ella misma y, sobre todo, sobre su cuento, Kena, antes de presentarlo al mundo.

Cuéntenos un poco sobre usted.

Mi nombre es Esther, soy mamá de tres hijos estupendos, siendo uno de ellos el protagonista de este cuento. Soy pedagoga, maestra de educación especial y aficionada a la Filosofía, la cual empecé a estudiar recientemente.

Soy una apasionada de la educación en valores, la inteligencia emocional y, sobre todo, de los cuentos. Me gusta el trato con la gente y ayudarla si es posible y está en mi mano. Soy generosa y no me suele faltar la sonrisa. También soy muy trabajadora y persistente ante los proyectos, por eso hoy Kena ve la luz, por apostar y trabajar mucho, afrontando las adversidades y levantándome tras las caídas. Hice un paréntesis en mi carrera profesional docente para cuidar a mi familia y ahora retomo mi carrera desde los cuentos. Actualmente realizo talleres de cuentoterapia en colegios y en los centros o asociaciones que así lo demandan. Porque un cuento hace magia y yo creo en esa magia que es capaz de hacernos sentir desde lo más profundo de nuestro ser. Pueden conocerme con más detalle en mi Instagram: @esther_murcia_gomicia.

¿Qué puede esperar encontrar el lector o lectora que se decida a leer su cuento, Kena?

El lector que tenga Kena podrá leer y sentir el sentimiento que tiene un niño que se encuentra en un cole para niños sin papás. Este cuento nos plantea la adopción desde la mirada y el sentir del niño a quien le dicen: «vas a tener una familia» y desconoce por completo qué será eso de una familia. Kena va a sentir miedo, incertidumbre por saber qué hay ahí afuera y, sobretodo, sentirá un abrazo con el que quedará dormido y tranquilo mientras sigue pensando: ¿será esto una familia?

¿Ha buscado transmitir algo en especial con el cuento?

No he buscado nada en especial, tan solo me puse a escribir y dejé que fuera fluyendo mi sentimiento ante la adopción, la cual aún hay personas que la conciben como un acto solidario, una obra de caridad, y sinceramente no me gusta, la adopción es un acto de amor como otros muchos. La adopción debe normalizarse desde el corazón. Y cuando veas a una familia, como es el caso de la mía, de dos hermanos caucásicos y uno africano, no tienes ni por qué preguntar: ¿es adoptado?, ¿son los tres tuyos?

A todo el mundo le digo que sí orgullosa, que son mis hijos y los quiero por igual, pero sus caras me hacen sentir que lo entienden pero no lo comprenden, porque, desde mi punto de vista, solo se comprende con una mirada amable y un corazón abierto y sin juicio. Y las personas que comprenden no hacen este tipo de preguntas, solo ven una familia.

¿Podemos esperar alguna obra más de Esther Murcia Gomicia en un futuro?

Claro que sí, es solo cuestión de que alguna editorial se interese por esta aficionada a la escritura que escribe desde el corazón y con el sentir en el puño. Porque soy una persona sensible, que me emociono y lo intento transmitir en mis cuentos, los cuales aguardan en mi cajón esperando una oportunidad para ser conocidos como le ha pasado a Kena.