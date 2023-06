La rocambolesca incorporación a rastras de Podemos a Sumar se considera un triunfo in extremis del desperdigado izquierdismo español. En realidad, la coalición con el partido de Pablo Iglesias y nadie más supone un desastre para el proyecto de Yolanda Díaz, del que le costará recuperarse. El 28M ha demostrado que el partido emergente se ha hundido. No solo es incapaz de lograr por sí mismo ni la mitad de los 32 escaños que ostenta en la actualidad en el Congreso. Además, arrastrará con su abrazo mortal el proyecto de una izquierda que no se autodenomina izquierda, y que ejecutará un programa progresista que prescinde de dicho término.