Un premio para el bodrio de 'Movibus'

La cuestión de la movilidad llena últimamente a diario páginas y páginas escritas en papel y son noticia en las ediciones digitales. No es para menos: Nuevo mapa de circulación en la ciudad de Murcia, kilómetros de carriles bus y bici por doquier, nuevo sistema de autobuses en el término de Murcia que no acaba de hacerse público después de más de un año de presentadas las alegaciones y habiéndose aprobado definitivamente el 13 de enero el proyecto de servicio de la nueva red de transporte público…

Y por si esto fuera poco, la fiebre ‘tranviaria’ que les ha entrado a todos sin saber cómo se va a integrar el tranvía en unos planes de movilidad todavía sin estrenar. ¿Verán las pedanías con buenos ojos ese plan? Señor alcalde Serrano, lo primero será saber cuál es el plan de ampliación del tranvía, si será el del exalcalde Cámara de 2014, o será otro nuevo, en cuyo caso tendrá que aclarar si echa por tierra el nuevo servicio de autobuses que está en marcha, con sus carriles bus segregados, su preferencia semafórica, etc.

Y para terminar, una Comunidad autónoma que se saca de la chistera un ‘movibus’ que no hay por dónde cogerlo. Salvo puntuales mejoras, como mucho yo diría que es un LAT pero en peor (si ello fuera posible). Y que conste que esas pocas mejoras introducidas eran negadas una y otra vez por un consejero, el actual, que no quería olvidar los recortes al transporte público de octubre de 2012.

Para colmo, le dan un premio al bodrio de ‘movibus’: el galardón a la digitalización del transporte en los VI Premios Futuro de las Telecomunicaciones, organizados por la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (?). ¿Digitalización del Transporte? ¿Mande? Los bonos se adquieren y recargan en el bus con el tiempo perdido que ello conlleva, nada de horarios en tiempo real ni indicadores de parada con información e incluso hacen paradas no autorizadas o con recorridos no publicados, muchos autobuses tienen graves problemas de accesibilidad, etc.

Por otro lado, los bonos de ‘movibus’ no valen para hacer transbordos. No ya entre concesionarias (un Ceutí-Alguazas-Alcantarilla, por ejemplo); es que ni tan siquiera entre la misma concesionaria. ¿Es eso lógico? ¿otra candidatura a premio?

Y además esta la cuestión de cómo será ‘movibus’ en 2023 y el eslogan de los buses eléctricos recorriendo uno por uno los Ayuntamientos implicados para que la noticia se repita hasta la saciedad. Vendrán con nuevas tecnologías, pero hasta entonces nada de hacer el día a día un poco mejor a los miles de sufridos viajeros.

Me gustaría que la consejería diera una explicación de los eslóganes de ‘movibus’: según el contrato podrán tener hasta 16 años de antigüedad el 3 de diciembre de 2023; 100% accesible: ¿todos con facilidades para personas con PMR? Tendrían que ver algunos de los que hoy circulan. 100% conectado: ¿conectados con…? Con los usuarios, no.

No busquen ‘movibus’ en internet. Lo he hecho en cinco navegadores y nada. El caso es que si se busca https://movibus.carm.es sí aparece, pero hay que saberlo. Hay otra dirección con otra información distinta: entrar en la web de la CARM, luego en la consejería, después Transportes y, por último, en «Nuevos servicios de autobús para las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena» (para hacerlo más fácil https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70633&IDTIPO=100&RASTRO=c398$m), todo un logro de modernidad y facilidad. Cada una diferente.

En la web oficial se informa de las tarifas en las del área metropolitana capitalina, pero en la de Cartagena resulta que los precios se calculan en el momento de la compra del billete dependiendo del itinerario a realizar porque el cálculo se hace por tramos desde origen a destino ¡Eso es tecnología punta y digitalización en el transporte, digno de premios! ¡Aunque hubiera 827 tipos de tarifas eso no es debería ser problema!... si se quiere. Si se entra por ‘billetes’ solo se encuentra información en la web de Alsa-Alcantarilla; las otras no dicen nada sobre eso, pero sí de las líneas, aunque de éstas nunca nada de información en tiempo real.

Si se usa la web de la CARM hay más sorpresas, porque al solicitar información del área metropolitana de Cartagena se entra en la web del ayuntamiento de Cartagena con información de las líneas urbanas y en el de las interurbanas, entre las que aparecen líneas urbanas y otras que no son de la concesión MUR-004. Y en cuanto a la información de precios o bonos, nada, salvo en la línea de Alcantarilla.

Curiosidad no menos importante es la tecnología punta en las líneas 31 cuando van a la UMU. Si es desde Murcia pasan por la UMU y ya está, pero desde Molina hay que indicar al conductor la intención de ir al Campus de Espinardo o es el conductor quien pregunta a los viajeros. Todo un nuevo alarde de tecnología merecedora de premios sin par.

Y para finalizar, dejando a un lado lo tecnológico causante del premio, reparemos en otras cuestiones no menos importantes: el deficiente estado de conservación/mantenimiento de muchos autobuses; pésimo trato laboral a los empleados (horas extraordinarias excesivas, no están acogidos al transporte urbano, demasiados expedientes abiertos), uniformes recién llegados al cabo de un año…

Desde luego que en el jurado no han debido estar ninguna de las 1.656 firmas que en julio pasado exigían mejoras en el servicio de autobús de Santomera, que denunciaban la pérdida de frecuencias, la escasez de medios y que los horarios no se ajustaban a las necesidades de movilidad de los usuarios.