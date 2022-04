Guerra, intereses y valores

Uno de esos tertulianos omnipresentes que analizan la guerra de Ucrania en los medios, envuelto en una apariencia de experto en el asunto que apenas oculta su condición de intelectual orgánico del atlantismo, repite insistentemente una expresión que se ha convertido en un mantra, a saber, que en este conflicto Occidente estaría armonizando intereses y valores. Es decir, haciendo compatible la expansión de su bienestar con la difusión de la democracia liberal. Buscando su progreso económico a la vez que conteniendo la autocracia imperial de Moscú.

Con esta afirmación está, implícitamente, sugiriendo una enmienda a la totalidad a las intervenciones occidentales del pasado, que habrían estado presididas por afanes crematísticos y en las que la defensa de los derechos humanos constituía, en el mejor de los casos, un pretexto que escondía espurias intenciones vinculadas a la apropiación de los recursos naturales de la periferia mundial.

Ocurre que, en el caso que nos ocupa, la UE ha emprendido una batalla a través de la OTAN que supone un ataque directo a los intereses económicos europeos sin que ello implique la asunción de este sacrificio (como se prodiga desde Bruselas) a cambio de mantener bien alta la bandera de los principios, a saber, la soberanía de las naciones y la institucionalidad democrática en su seno. Es decir, Europa estaría pegándose un tiro en el pie a la par que sustenta unas prácticas ideológicas y políticas (las del Gobierno ucranio) incompatibles con el liberalismo y el Estado de Derecho. En román paladino: nos estamos arruinando por una causa equivocada. Justo lo contrario, en todos sus términos, de lo que señala nuestro analista de arriba.

Que nuestros gobernantes están castigando a sus pueblos en lo tocante a las sanciones impuestas a Rusia es una evidencia que nadie niega a estas alturas. No sólo la inflación nos devora, sino que en el horizonte se atisba un período recesivo, mientras que el sancionado ve su rublo apreciarse (ya tiene un valor superior al del inicio de la guerra) y sus ingresos por exportaciones energéticas crecen al calor del aumento de los precios del gas, el petróleo y otras materias primas.

Lo curioso del asunto es que los responsables de habernos conducido a este estado de cosas, el directorio anglosajón de la Alianza Atlántica, sí está sacando tajada de la ruptura de las relaciones energéticas y económicas entre Rusia y Europa. Ventaja política: atando en corto a Alemania (y con ello al resto de Europa) a través de la subordinación absoluta de la UE a la estrategia atlantista (Suecia y Finlandia han pedido el ingreso en el club militar). Ventaja económica: las exportaciones norteamericanas de armas y energía al Viejo Continente se han disparado.

Así pues, mientras el Tío Sam se hace más grande, a este lado del Atlántico nos empequeñecemos. Lo sorprendente de todo esto es la actitud sumisa de nuestros próceres hacia Washington, a sabiendas de que ello nos perjudica, pues todo el mundo es consciente de que el mantenimiento del bienestar de nuestras sociedades (necesariamente corregido por el factor de sostenibilidad) pasa por el acceso a las materias primas de Rusia y al creciente mercado de China.

Pero bueno, aceptemos este autocastigo en aras de un bien superior: la defensa de la democracia en Ucrania y la contención del imperialismo amenazante de Putin. Es lo que nos dicen tanto la derecha como esa nueva izquierda atlantista surgida a raíz de aquella intervención de la OTAN para liberar Libia. Ocurre que tanto las libertades del país invadido como las posibilidades imperiales de Moscú son hechos alternativos, fakes, construidos por esas dos corrientes políticas.

Respecto de la estatura moral del gobierno de Kiev, veamos un hecho producido hace una semana. Zelenski, en el contexto de un intercambio de prisioneros con Rusia, ofrece canjear al que fuera jefe de la oposición parlamentaria ucraniana hasta que fue sometido a arresto domiciliario y responsable de la segunda fuerza política hasta su reciente ilegalización, por dos mercenarios británicos. Es decir, la cabeza visible del Estado considera al segundo político más votado de su país, representante de millones de conciudadanos y no combatiente, como un prisionero de guerra que no vale más que dos soldados extranjeros a sueldo. A esta ‘democracia’, a la que aplaudimos en los Parlamentos, le estamos enviando armas y nos jugamos, por ella, la tercera guerra mundial.

Y en lo tocante al peligro que pueda representar Rusia para Europa, dos datos. La patria de Putin destina unos 60.000 millones a gasto militar. La UE, casi cuatro veces más, unos 200.000 millones. El PIB ruso llega a los 1,5 billones. El del conjunto de Europa alcanza los 18 billones, doce veces por encima. ¿De verdad alguien puede creer que una economía tan pequeña y un ejército comparativamente tan reducido puede representar un peligro para algo del tamaño de Europa? La UE no cabe en la boca de Rusia. Este país no puede ser imperialista porque no se lo puede permitir.

La OTAN hace mucho que planificó este conflicto. Concretamente, desde que en los 90 determinó expandirse hacia el Este para envolver a Rusia. Y más recientemente, desde que en 2014 auspició un golpe de Estado en Ucrania para castigar a la amplia minoría rusa del país y consumar aquel cerco. La previsibilidad de la respuesta rusa no la legitima.

Pero lo cierto es que la alianza militar atlántica está haciendo negocio (político y económico) con el sufrimiento de millones de personas. Y los únicos valores que hay detrás son los que cotizan en Bolsa.