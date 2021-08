Sábado #7ago | VERANEO

Primer fin de semana de las vacaciones de las de verdad. Las de agosto. Porque las de julio son las obligadas y las de septiembre son las que eliges cuando te haces mayor y ya no tienes hijos en edad escolar. En Yecla, las vacaciones empezaban del último viernes de julio cuando las mujeres (casi siempre eran las madres) acudían con el coche cargado de silletas, equipajes, sombrilla y zagales a la puerta de las fábricas de muebles a esperar a que el marido acabase la jornada para salir corriendo hacia la playa. En este verano nos hemos vuelto locos. Con mascarilla y sin ella. Estamos casi como en los viejos tiempos prepandémicos y con ganas de gastar.

Domingo #8ago | CLAUSURA

Final de los Juegos de Tokyo 2020, pero un año después, e inicio de la nueva cita con la mirada puesta en París 2024. Hemos sabido que Marta Xargay padeció bulimia a causa del trato del ya exseleccionador Lucas Mondelo, en un testimonio que la federación de baloncesto frenó antes de los Juegos. Además de los problemas sufridos por Naomi Osaka o Simone Biles, como muestra de la presión a la que se ven sometidas las deportistas de elite, la cita también ha estado marcada por la huida a Polonia de la atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya.

Lunes #9ago | ALERTA

El último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), un grupo de expertos vinculado a la ONU, ya no ofrece dudas. Si quedaba algún margen para los negacionistas de que nuestro planeta se va a la mierda a causa de la intervención humana se ha acabado el supuesto debate. El IPCC afirma que es la actividad del hombre, sobre todo a través de la quema de combustibles fósiles, la que provoca la acumulación de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera y elevan la temperatura del planeta. Visto lo visto con los incendios en medio mundo, la subida de la temperatura media del planeta, el deshielo, etc, etc, y aquí, en esta tierra, en lo que hemos convertido el Mar Menor por la acción humana, ¿no tenemos suficiente? ¿O caeremos de nuevo en los nauseabundos debates de si la culpa la tiene un Gobierno u otro, o son los chips de Bill Gates los que están detrás de todo, como nos diría nuestro insigne cardenal de Los Jerónimos?

Martes #10ago | VIAJECICO

Vamos a ver. Aprovechamos la semana central de este agosto anodino para una escapada familiar a Cazorla. Sin miedo a los calores propios de la época (más el plus añadido del cambio climático, que todo suma) nos sumergimos en mitad del deseo de otros miles de familias que han preferido el monte a la playa. No por ello evitamos constatar las ganas contenidas que teníamos todos tras este año que apenas parece haber contado en nuestras historias de vida. Resulta como la vuelta al pueblo desde las ciudades, viviendo en primera persona que el futuro de esta España rural está condicionado a mucho más que a la explotación intensiva de granjas porcinas, instalaciones solares o agricultura intensiva que expolia los acuíferos. Nuestro medio rural merece mucha más atención de la que le prestamos.

Miércoles #11ago | MADE IN SPAIN

Hemos conocido que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado el ensayo clínico de la vacuna PHH-1V frente a la COVID-19 de la compañía Hipra. Se trata del primer ensayo en personas de una vacuna desarrollada en España. Una buena noticia que nos sube la autoestima. Seguimos en alerta. No podemos bajar la guardia.

Jueves #12ago | ELECTRICIDAD

Me juego lo que quiera con cualquiera de ustedes a que no sabe por qué sube el precio de la luz esta semana de la forma que lo está haciendo. Busco razones en los noticiarios, en las emisoras de radio, en los periódicos, blogs y redes sociales... y no encuentro una explicación sencilla. Será porque no la tiene. Mientras tanto me olvido de culpar a unos u a otros de los precios desorbitados de la electricidad en el mercado mayorista. Me quedo, de momento, con ser socio de Som Energía, una cooperativa de producción y comercialización de energía verde sin ánimo de lucro que trabaja para construir un modelo energético renovable en manos de la ciudadanía desde la participación y la transparencia. Y, por supuesto, con el compromiso de enterarme (aunque sea un poco) de qué es lo que está pasando.

Viernes #13ago | MÁS TERRORES

No puedo dejar de lado el hecho de la escalada de precios en el mercado mayorista de la electricidad, que fija el importe que las empresas que suministran electricidad en los hogares pagan por la luz, porque esta semana ha marcado cinco máximos históricos consecutivos y acaba repercutiendo en el consumo doméstico. ¡Qué miedo! Menuda semanita nos ha tocado... y parece que lo que viene es de aúpa. Como diría Dirk Gently, de la Agencia de Detectives Holística, «todo está conectado».