«Según una investigación publicada por Le Monde y The Guardian, el software de espionaje Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, ha sido utilizado para hackear los teléfonos de críticos y disidentes desde los Gobiernos iliberales de Hungría, India, Ruanda y Azerbaiyán, entre otros». Eva Borreguero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

El Gran Hermano hace tiempo que habita entre nosotros. El omnipresente móvil y los sofisticados programas espía, como el israelí Pegasus, nos hacen mucho más vulnerables de lo que creemos. En una democracia no se corren los mismos peligros que en los regímenes autoritarios. Sin embargo, en el mundo del espionaje y los algoritmos estamos mucho más en manos de los poderosos de lo que nos gusta pensar. Cuando solicitamos un crédito, alquilamos un piso o aspiramos a un puesto de trabajo lo hacemos precedidos de una información que puede tener el que está al otro lado, sobre la que no tenemos ningún control y que puede condicionar, y no poco, nuestra vida diaria.