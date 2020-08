Los hay peores que nuestros políticos

El humo a la cara

Me da la impresión de que de la covid todavía apenas se sabe nada. Ahora han descubierto que en una habitación cerrada puede contagiarse una persona a cinco metros de alguien que lo tenga, con o sin síntomas. Así que una cuestión que me alegra es que este viernes se haya decretado la prohibición de fumar en la calle en todas las Comunidades Autónomas. Ya no nos echarán el humo a la cara.

Calificativo grueso

Una señora a otra, en el supermercado, con las mascarillas puestas: «Hay una tía en la fruta que está tocando todos los tomates sin guantes, la muy guarra».

Un año extraño

Cómo se echa de menos este verano la posibilidad de ir a La Unión al Cante de Las Minas, a Cartagena a La Mar de Músicas, o a San Javier al teatro, un festival al que comenzamos a ir hace muchos, muchos años. Fíjense si hace tiempo que recuerdo estar allí, una noche de verano, sentado viendo una obra de teatro, y en los pasillos laterales, de pie, seis u ocho policías a cado lado, esperando por si se decía algo contra el régimen para sacarnos de inmediato por el procedimiento que les pareciera mejor. Éramos jóvenes y estábamos hasta ahí ya de tanta censura y tanto palo.

Poco balcón

Un vecino a mí: «Como nos confinen otra vez, yo me quedo aquí en la playa. Por lo menos, tenemos la terraza para salir, que, en Murcia, en mi casa, solo hay un balconcico pequeño».

De cárcel

A veces nos quejamos de nuestros políticos, pero los hay peores. Un ejemplo: en Italia han creado una ayuda para pymes, autónomos y temporeros de 600 euros al mes. Pues bien, 5 diputados, que tienen un sueldo de hasta 12.000 euros al mes, y más de 2.000 cargos públicos, como alcaldes, concejales, consejeros regionales, etc., han solicitado esa ayuda y la están cobrando. Los han pillado, y se ha armado una buena tangana. Yo los metería en la cárcel, sin más.

Dos poderes

Me entero por la prensa de que nuestro Teodoro García y esa señora tan simpática y agradable, tan sensata, tan comedida y educada, llamada Cayetana Álvarez de Toledo, están un poco a la gresca para ver cuál de los dos manda más en el Partido Popular. Pobre Teodoro, él no es que sea un hombre tímido, pero a mí me da que no tiene nada que hacer si se enfrenta a esa mujer. Brrr.

Solo sé que no sé nada

Cae en mis manos una revista de esas del corazón, la ojeo, y me cabreo. No conozco a nadie, oiga, no sé quiénes son los que salen en las fotos, y me da mucha rabia: ¿Ustedes conocen a Tana Rivera, a Gonzalo Sierra, a Malena Costa, a Álvaro Soler que, por lo visto le ha dicho sí a una tal Sofía, a Loreto Sesma, a Francisco Bosch, por no hablar de las marquesas de no sé qué o los hijos de vaya usted a saber? Qué fracaso. Y yo que me creía informado y al día.

Petición

Si se enteran ustedes de dónde está Juan Carlos I, díganmelo. Tengo curiosidad.