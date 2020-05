Pacto de Diálogo Social. Iniciamos un camino de esperanza

El Pacto Regional de Diálogo Social es un hito histórico que marcará un antes y un después en esta crisis sanitaria sin precedentes en el que todavía estamos inmersos. Con su firma, damos el primer gran paso para superar los perniciosos efectos de la pandemia en la economía y el empleo. Porque la reactivación económica y social de nuestra Región ha de ser ahora nuestro objetivo prioritario, siempre teniendo presente las recomendaciones y directrices de las autoridades sanitarias.

Un Pacto que es el resultado de un empeño común, un ejercicio de responsabilidad compartida que permite que en la Región de Murcia iniciemos un camino de esperanza, aunque repleto de retos que sabremos superar gracias a la implicación de todos y con el diálogo y el acuerdo como divisas.

Fernando López Miras ha ejercido una vez más con firmeza y determinación el liderazgo político que se espera de un presidente, especialmente en estos tiempos difíciles. Ahora, tras una gestión de la emergencia sanitaria generalmente reconocida y aplaudida, ha sido además capaz de impulsar y propiciar el consenso con sindicatos y empresarios en unos momentos en los que la sociedad nos pide entendimiento y acuerdos para salir de la crisis.

Nos comprometimos a no dejar a nadie atrás ante las nocivas consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y este Pacto de Diálogo Social contempla todo tipo de ayudas dirigidas a los sectores más vulnerables. Así por ejemplo, los trabajadores afectados por ERTES que perciban una baja prestación por parte del servicio estatal de empleo recibirán una ayuda complementaria, que también se aplicará a aquellos empleados, sobre todo mujeres, que tengan que reducir su trabajo por conciliar la vida laboral y familiar.

También se han acordado medidas destinadas específicamente a reactivar la economía, basadas en dotar de liquidez inmediata a autónomos y pymes para evitar su cierre definitivo, además de líneas de avales y pago de intereses, sobre todo en los préstamos a los que deban acudir para adaptarse a los nuevos protocolos de protección y seguridad.

Adquiere una importancia capital en este Pacto el fondo de contingencia sanitario y socioeconómico, constituido para blindar nuestro sistema sanitario ante futuras situaciones de emergencia y alarma sanitaria como la que estamos viviendo. Sus recursos se reservan en su mayor parte a contratar personal para al Servicio Murciano de Salud y reforzar en especial la Atención Primaria, nuestro dique de contención contra la pandemia.

Cabe congratularse de este gran acuerdo con patronal y sindicatos en unos momentos en los que la sociedad necesita del compromiso y la implicación de sus dirigentes políticos. El Gobierno que preside López Miras ha demostrado una vez más su fortaleza y saber estar a la altura de tan difíciles circunstancias. Pero, por desgracia, si miramos a la oposición, ni está ni se la espera.

Porque el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, por mucho que haya hecho continuas apelaciones al diálogo y al consenso, a la hora de la verdad ha demostrado que su voluntad de pacto es una mera impostura. Primero, cuando se ha limitado a mandar cartas, whatsapps y documentos que se contradecían los unos a los otros en apenas horas, haciendo así imposible cualquier acuerdo. Después, cuando se ha autoexcluido de una Comisión en la Asamblea, la de Reactivación Económica, que él mismo defendió en Pleno, y todo porque no ha conseguido presidirla: parece ser que lo que no le reporte a él un sillón o una foto, no le interesa.

Todavía hay tiempo para que el señor Conesa recapacite, se trague el orgullo y arrime de verdad el hombro. Debería unirse a nuestra petición de apoyo al Gobierno de Sánchez, ya que la Región de Murcia necesita su ayuda e implicación en la reactivación económica y social.

Con la firma del Pacto de Diálogo Social, el presidente López Miras ha dado un ejemplo de unidad y trabajo en común. Ese es el camino que debemos emprender: el de esforzarnos en buscar el acuerdo y el consenso en las medidas que contribuyan a superar esta grave crisis. El PP va a seguir involucrándose plenamente en ese objetivo que debemos compartir todos, y esperamos la misma disposición por parte de los demás grupos parlamentarios.