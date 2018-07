Por la libertad de creación, de elección y de planificación

Como de costumbre, en el PP se pretende confundir a la ciudadanía para manipularla haciendo pasar al PSOE por un partido contrario a las libertades. No viene al caso, que también, recordar los orígenes y acciones de quienes arrastraron los pies para aprobar la Constitución que ahora se rasgan las vestiduras defendiendo. Bueno, defendiéndola no, tergiversando las libertades, esas sí, que recoge y a las que nos debemos todos los ciudadanos, empezando por los responsables públicos, más allá de las inconscientes (si son conscientes es peor) afirmaciones que se emplean para defender posiciones que al no tener respaldo ni constitucional dejan en mal lugar político a quienes las declaran. La necesidad de los ciudadanos de recibir mensajes con rigor institucional hacen más grave esa frivolidad: ni todo vale en política, ni todo vale en educación, que es a lo que vamos.

No, señora consejera de Educación de la Región, el PSOE no ataca a la enseñanza concertada, porque decimos que la elección de distintas opciones educativas es legítima, pero que sólo la demanda no es un criterio para concertar. El PSOE no ataca a la concertada cuando dice que la creación de centros es un derecho constitucional, pero que no es lo mismo crear que elegir. La Administración (y por supuesto que el PSOE lo hará) tiene el deber de respetar la libre y constitucional creación de centros, siempre que sea legal, a la vez que respetará la libre elección de centros por los ciudadanos, pero no es un deber constitucional que esta legítima demanda se transforme automáticamente en concertación.

Ya sabemos que es su modelo concertar sin criterio de planificación de recursos públicos en beneficio de una privatización de la enseñanza que ha llevado a esta región en los 23 años de Gobierno del PP, en los casi veinte que ustedes gestionan la educación regional y, sobre todo, a aumentar en un 80% los presupuestos de la enseñanza concertada de esta región en los últimos 1012 años, mucho más allá de lo que exigían el IPC, las homologaciones del profesorado y natural evolución del sector, concertando centros innecesarios. Mientras, la crisis pasaba por la escuela pública disminuyendo sus presupuestos reales hasta en un 15%. El PP regional ha llegado hasta a mentir (si es verdad es peor) para tranquilizar a la pública diciendo que los futuros conciertos de Bachillerato y FP no afectarán a ésta ni en recursos ni en profesorado ¿pagará por duplicado los grupos que se vayan a un sitio y no se queden en otro? Ese es su modelo, esa es su opción y esas serán las leyes que el PP aplicará porque quiere, pero no porque les obligue la Constitución.

Pero no es nuestro modelo. Conviene recordar que el PSOE creó la enseñanza concertada como complementaria de la pública, pero no como supletoria de la pública, que es lo que el PP aplica. Que lo digan además de hacerlo.

Respetaremos la existencia de los centros concertados que cumplan la Constitución y las leyes, y éstas, las que elabore el PSOE, que esperamos como siempre pactar con todos (con el PP nunca ha sido posible; sus responsables estatales pueden decir de las horas que empleamos en intentar acordar con ellos aspectos de la LOE sin poder llegar ni a saber qué querían), no tendrán como criterio para concertar sólo la demanda, porque sabemos gestionar recursos públicos a favor de todos los ciudadanos, de la defensa de la enseñanza pública y de la concertada necesaria.

Por supuesto que defenderemos la libertad de creación de centros, la libertad de elección de las familias y la libertad de planificación de los recursos públicos. Sin manipular confundiendo a la ciudadanía sobre lo que son deberes de unos y derechos de otros.

Y ojalá que nos encontremos en un pacto educativo que el PSOE tuvo que abandonar por la cicatería de un PP que se negó a que en 2025 ¡dentro de siete años! se recuperara el gasto educativo que había en 2009.