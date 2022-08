Netflix ha lanzado el sangriento tráiler de 'Miércoles', serie basada en el icónico personaje de 'La Familia Addams'. La ficción, codirigida por Tim Burton, sigue a la joven durante sus años de estudiante.

"Señorita Addams, tiene una trayectoria educativa la mar de interesante. Ocho centros en cinco años", se escucha en el clip mientras Miércoles (Jenna Ortega) llega al instituto. Unos chicos en una piscina hacen bullying a su hermano, pero ella responde. "La única que puede torturar a mi hermano soy yo", afirma, antes de tirar al agua dos bolsas llenas de pirañas que matan a uno de los jóvenes. "Que me expulsaran era la guinda del pastel", agrega.

En el clip también se ve a Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Gomez (Luis Guzmán). "Te va a encantar Nunca Más. Es un lugar mágico donde conocí a tu madre. Y me enamoré", asegura Gomez. "Por fin tendrás compañeros que te entiendan. Puede que hasta hagas amigos", añade Morticia. El adelanto también ofrece un vistazo a Gwendoline Christie como Larissa Weems. "No me imaginaba la pesadilla que me esperaba, llena de misterio, caos y asesinatos. Me lo voy a pasar de muerte", concluye Miércoles.

Además de los mencionados actores, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Emma Myers, Thora Birch, Christina Ricci, Georgie Farmer, Joy Sunday y Percy Hynes White, entre otros, completan el elenco. Tim Burton ejerce de productor ejecutivo y dirige cuatro episodios, mientras que Gandja Monteiro y James Marshall dirigirán los cuatro restantes capítulos. Además, Alfred Gough y Miles Millar son showrunners, guionistas y productores ejecutivos de la serie. 'Miércoles' aún no tiene fecha de estreno, pero se podrá ver en otoño de este año.