¿Quiénes son los personajes y los actores de la serie 'La edad de la ira'?

‘La edad de la ira’, la serie basada en la novela homónima de Nando López, que estrena Atresplayer este domingo, 27, está protagonizada por cuatro adolescentes, Marcos, Sandra, Raúl e Ignacio, a quienes interpretan cuatro jóvenes actores a los que hemos visto últimamente en algunas producciones de éxito. Vayamos a conocer a unos y otros.

Marcos/ Manu Ríos

El personaje:

Marcos es un adolescente de 16 años al que se le acusa de matar a su padre y herir gravemente a su hermano Ignacio. Es guapo, inteligente y podría ser el líder en el instituto, pero su carácter introvertido, frágil y confuso le alejan de ese papel, al que, por cierto, él no aspira. Su rebeldía viene causada por vivir en el seno de una familia retrógrada y su ira contenida, por la relación con su autoritario padre, al que ha decidido enfrentarse.

El actor:

Manu Ríos, nacido en Ciudad Real en 1998, es un actor, modelo, cantante y exitoso ‘influencer’ (en el 2020 fue el español con más seguidores en Instagram, al llegar a los seis millones). Empezó a hacer sus pinitos con tan solo 9 años en un programa de telerrealidad de Castilla-La Mancha. Y a esa edad empezó a subir ‘covers’ en Youtube. También estudió ballet clásico y danza urbana y fue la ficha roja de la reedición en 2012 del grupo musical infantil Parchís, con el que hizo una gira. Como modelo ha colaborado con Dior, Pull and Bear y Lefties y ha desfilado en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, Ámsterdam, Pekín y Los Ángeles. También participó en los ‘talents’ 'Tú sí que vales' y 'Cántame una canción', pero su debut como actor fue en 2014 con la serie 'Chiringuito de Pepe'. No obstante, el éxito a nivel mundial le llegó con su trabajo como protagonista en la cuarta temporada de ‘Élite’. No descuida su carrera musical y tiene previsto sacar un álbum como solista, que estaba preparando cuando le saló el papel en la serie de Netflix.

Sandra /Amaia Aberasturi

El personaje:

Sandra es amiga de Marcos y de Raúl, compañeros del instituto con los que mantendrá una relación de amistad, sentimental y sexual a tres, con la naturalidad que la caracteriza. Es una chica idealista, feminista, concienciada y educada en un ambiente familiar liberal, lo que hace que no tenga tabús con respecto al sexo. También le caracteriza su optimismo y decisión, pese a que a veces se muestra vulnerable.

La actriz:

Amaia Aberasturi es una vizcaína de 24 años que desprende luz y naturalidad, como Sandra, aunque a ella le gustaría ser tan desinhibida como su personaje. Fue nominada a los premios Goya 2021 como mejor actriz protagonista por su papel en la película ‘Akelarre’ (2020), al igual que en los Premios Feroz y en el Círculo de Escritores, en este caso como mejor actriz revelación. Su primera incursión en el cine fue en 2010 con 'Los castigadores' (Zigortzaileak). Le siguieron 'Los huérfanos' (Umezurtzak) (2015 y 'Vitoria', 3 de marzo (2018). En televisión ha participado en las series 'Víctor Ros', 'Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Valle Norte', '45 revoluciones' y 'Bienvenidos a Edén'.

Raúl /Daniel Ibáñez

El personaje:

Raúl es el nuevo del instituto y un poco 'friki'. Es todo lo contrario que Marcos: extrovertido, divertido, inconsciente…. Aunque tras toda esa extroversión hay un chico inseguro que ha sido muy protegido por su familia desde niño y en la adolescencia quiere volar y buscar experiencias vitales que le llenen. Pese a ser tan diferente a Marcos y Sandra, conecta con ellos enseguida por sentirse también un incomprendido que no encuentra su lugar.

El actor:

El madrileño Daniel Ibáñez, de 26 años, comparte con su personaje el ser muy divertido y bromista, algo que celebran sus compañeros de reparto. Ha participado en un buen número de series y películas entre las que se encuentran ‘Los Nuestros 2’, 'Arde Madrid', 'Si fueras tú', 'Caminantes', 'Las leyes de la frontera', 'La valla' 'Los hombres de Paco' y 'La novia gitana'. Y en 2018 daba el salto a Hollywood con la película 'Terminator 6', al lado de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. .

Ignacio / Carlos Alcaide

El personaje:

Ignacio es el hermano mayor de Marcos. Es un chico totalmente centrado en sus estudios y en cumplir las metas que le marca su padre, al que no cuestiona. Porque, al contrario que Marcos, ha elegido obedecerle en todo. Apenas tiene la vida social propia de un chico de su edad y envidia a su hermano por ser tan popular y tan diferente a él. Asimismo, le culpa de ser el causante del mal ambiente que se respira en su casa, cuando precisamente este cree que es él el causante por no rebelarse a la autoridad paterna.

El actor:

El barcelonés de 26 años Carlos Alcaide empezó a interesarse por la interpretación en 2017 e intervino en cortos y obras de teatro de la escuela en la que se preparó como actor, Nancy Tuñón, hasta que en 2019 debuta en la ópera prima de Clara Roquet, la película 'Libertad'. Ese mismo año entró a formar parte del reparto de la serie ‘El Internado Las Cumbres’, cuya segunda temporada se estrenará el próximo 1 de abril. Asimismo, estudia un grado de Sociología en la UB y es un gran deportista, lo que le llevó a trabajar como dinamizador deportivo en centros penitenciarios y de monitor en un dispositivo terapéutico de intervención penitenciaria.