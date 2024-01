Esta noche, a las 22:50 horas, La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Bake Off: famosos al horno’. Toñi Salazar, una de las integrandes de Azúcar Moreno, fue la primera en decir adiós a las cocinas. Los 13 famosos restantes tendrán que ajustarse el delantal y esforzarse para no ser el siguiente expulsado. En esta segunda entrega, los concursantes pasteleros suben el nivel de sus postres para recibir a parte del elenco de '4 Estrellas', la serie del acces prime time de La 1, que catarán sus elaboraciones. Tendrán que preparar un postre que impresione al jurado con tres texturas diferentes: un cremoso, una textura crujiente y una salsa de frutas. Además, se enfrentarán a la prueba técnica replicando un castillo de naipes que hará peligrar la estabilidad de más de un pastelero en el programa.

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ a las 22:45 horas. Zehra decide escapar con el dinero de los delincuentes, que aparecen en casa de Tolga para buscarla, pero ella ya no está. Más tarde, los criminales se llevan a la fuerza a Doruk y Asiye y amenazan con matarlos si no aparece el dinero. Paralelamente, la familia y amigos de Asiye y Doruk están desesperados buscándolos y no pueden creer que les hayan secuestrado. Mientras tanto, Zehra sigue huyendo con su hermana pequeña y el dinero. Finalmente, Ayla vuelve a tener otro enfrentamiento con la madre biológica de Berk.

Cuatro estrena temporada de ‘Planeta Calleja’ a las 22:50 horas. Jesús Calleja y Jenni Hermoso viajan hasta Islandia para recorrer en nieve el Langjökull, visitar el volcán Katla y disfrutar del atardecer en la playa de Vik.

Telecinco emite a las 22:50 horas ‘La mejor generación’. Lara Álvarez presenta este programa donde nueve conocidos cantantes de distintas generaciones, agrupados en tres equipos, compiten cantando hits de las últimas décadas y participando en juegos llenos de humor y espectáculo.

laSexta emite ‘Las dos caras de enero’ a las 22:30 horas. 1962. Una glamurosa pareja americana formada por el carismático Chester MacFarland y la bella y joven Colette se encuentra en Atenas durante unas vacaciones en Europa. Durante una visita a la Acrópolis conocen a Rydal, un joven estadounidense que habla griego y trabaja como guía turístico, situación que aprovecha para timar a turistas ricas. Atraído por la belleza de Colette e impresionado por el dinero y sofisticación de Chester, acepta encantado una invitación a cenar, lo que le lleva a implicarse cada vez más en unos acontecimientos siniestros de los que no podrá liberarse.