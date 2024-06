Una de las figuras más emblemáticas que actualmente trabaja en los programas de televisión que se emiten en España es Jorge Fernández: conocido por us carisma y profesionalidad al frente de 'La Ruleta de la Suerte, se ha ganado el corazón de los espectadores desde que en 2006 comenzara a presentar el programa acompañando a todos los españoles que día tras día comen junto a él, el resto del equipo y los concursantes que van rotando.

Pero detrás de las cámaras no todo es de color de rosa: el exbaloncestista también ha pasado por duros momentos, en concreto, su batalla personal contra una enfermedad que le cambio la vida radicalmente.

Jorge Fernández se abre y cuenta la enfermedad que padece

En una entrevista para la revista '¡Hola!', Fernández realizó una pausa simbólica en su rol como presentador de 'La Ruleta' para compartir con el resto del mundo su historia y la de su enfermedad: un acto de valentía y transparencia donde mostró una faceta que no se conocía hasta la fecha y donde confesó que estuvo a punto de despedirse para siempre del concurso por motivos de salud: "Mi médico me dijo que lo dejara, pero le contesté que era lo único a lo que no iba a hacer caso. Lo peor es que los suplementos son carísimos y no hay ayudas", explicó el alicantino.

Según explicó, el origen de su enfermedad está en la picadura de una garrapata que le desencadenó la patología conocida como Lyme: una infeción que puede ser extremadamente debilitante y que empezó amanifestarse con dolores, insomnio y otros problemas: "Me empezaron a doler tobillos, rodillas, hombros… Luego, cada vez dormía peor. Después, empezó a molestarme el estómago y adelgacé una barbaridad. Además, al hacerme pruebas, salió que tenía mucho índice de mercurio.

Fernández también reveló que la acumulación de mercurio en su cuerpo fue otro factor que complicó su salud, atribuida a su dieta rica en atún y su exposición a aditivos de gasolina de aviones debido a sus frecuentes viajes. "Comer mucho atún. Luego, estaba hasta arriba de un aditivo de la gasolina de los aviones. Llevo 30 años volando cada semana y lo acumulé," explicó, ofreciendo una visión clara de los desafíos que ha enfrentado.

A pesar de estas dificultades, Fernández se ha mantenido firme en su decisión de continuar presentando "La Ruleta de la Suerte". "Es un proceso muy largo y siendo superestricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien," dijo sobre su enfoque para manejar la enfermedad. Su determinación y resistencia han sido una fuente de inspiración para muchos, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la perseverancia y el espíritu de lucha pueden prevalecer.