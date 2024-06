Si hay un programa clave en el circuito de promoción mediática del entretenimiento en España, ese es 'El Hormiguero'. Gracias a sus asombrosas cifras de audiencias, el programa conducido por el presentador Pablo Motos se ha convertido en una parada obligatoria para todos los actores, escritores, cantantes e incluso políticos que se encuentran enrolados en algún tipo de campaña promocional como la parte del circuito donde se dan a concer al público mayoritario.

Desde su primera emisión en 2006, el programa se emite de lunes a jueves a las 21:45 ahora en Cuatro -donde comenzó su andadura- y luego en Antena 3, donde el show se ha convertido en un pilar de la televisión gracias a su formato divertido, dinámico y a sus invitados de lujo.

Antonio Resines en 'El Hormiguero'

La pasada semana visitó el show el querido actor Antonio Resines como parte de su gira promocional de la nueva serie de Prime Video 'Atasco' creada por Rodrigo Sopeña. Sin embargo, lo que se esperaba como una entrevista típica de promoción evolucionó rápidamente a un momento icónico que ha generado todo tipo de comentarios.

Durante la entrevista, Resines confesó no tener mucha información sobre la serie que venía a promocionar, causando risas y sorpresa en el plató. “Perdona, ¿vienes a promocionar una serie, y no sabes de qué va? Así no se puede trabajar”, le reprochó Pablo Motos en tono jocoso, destacando la falta de preparación del actor.

Lo que realmente llamó la atención fue un comentario humorístico de Resines sobre el programa. Cuando Motos le presentó con su rap de fondo, Resines comentó: “Pero si se estaban cachondeando de mí. Es un programa vergonzoso este que se ríen de los invitados. Qué horror, qué espanto”. Aunque dicho en tono de broma, el comentario no pasó desapercibido.

En respuesta, Pablo Motos, manteniendo el mismo tono ligero, pidió que volvieran a poner el rap, a lo que Resines, fingiendo indignación, amagó con abandonar el plató diciendo: “¡No, por favor! Me voy”. La química entre ambos y el intercambio de bromas mantuvieron un ambiente distendido, característico de 'El Hormiguero'.

La visita de Antonio Resines, aunque marcada por su falta de información sobre la serie que venía a promocionar, fue un ejemplo más de la capacidad del programa para convertir situaciones potencialmente incómodas en momentos de humor y entretenimiento.

La respuesta de Pablo Motos a los comentarios de Resines demostró la habilidad del presentador para manejar con gracia y humor incluso las situaciones más inesperadas, reafirmando por qué 'El Hormiguero' sigue siendo uno de los programas más vistos y comentados de la televisión española.