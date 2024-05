Tras rivalizar durante meses con Moisés Laguardia, la vida de Óscar Díaz ha cambiado por completo tras ganar el bote de 1.816.000 euros en 'Pasapalabra'. Justo una semana después de su hazaña, el madrileño acudió como invitado al programa de Julia Otero para hacer balance de su paso por el concurso, que la noche de su victoria arrasó en audiencia con más de 3,2 millones de espectadores.

Pero además, la entrevista también contó con la intervención de Rafa Castaño, ganador del bote más alto de la historia del formato. El sevillano, que se llevó 2.272.000 euros en marzo del año pasado, charló con la periodista sobre cómo ha cambiado su vida desde entonces.

"Te cambia la vida en muchos aspectos", reconoció Rafa, destacando que "desde el punto de vista económico vives con una tranquilidad enorme". Además, aprovechó para compartir una reflexión sobre la situación económica de la gente de su edad: "Una generación como la mía está sufriendo muchísima pérdida de poder adquisitivo. Al final, los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder a cosas como la vivienda".

En este sentido, tal y como hizo cuando ganó 'Pasapalabra', Rafa se pronunció sobre la cantidad de dinero que se lleva Hacienda del bote: "En el momento en que vives en sociedad, tienes que someterte a una serie de obligaciones. Creo que tu aportación es buena porque no solo favoreces a otras personas, es que te favorece a ti también".

"La falta de desigualdad hace que se reduzcan la violencia, las enfermedades, que aumente la felicidad de los que te rodean", continuó diciendo el joven, subrayando que muchos de sus amigos no pueden permitirse una casa: "Yo, al final, no puedo compartir mi vida con ellos, porque no estamos en el mismo sitio".

"Me encanta no solo pagar impuestos si tengo mucho dinero, sino también recordar que no estoy solo en este mundo. Hay una generación de amigos y familiares que tiene sus necesidades, y el hecho de ganar mucho dinero no hace para nada que dejes de estar en sociedad", afirmó en Onda Cero.

Óscar Díaz: "Creo en la progresividad de los impuestos"

Óscar, que en una entrevista con Yotele ya se había pronunciado sobre este asunto, apoyó el discurso de Rafa: "Vivimos en sociedad. Creo que en la progresividad de los impuestos. No soy un mesías, simplemente creo que aportamos en beneficio de todos. Los dos focos más claros, en los que pensamos todos, son la educación y la sanidad, pero también el suelo que pisamos y tantas otras cosas".

"Como mínimo, quiero intentar que España sea un país un poquito más igual. Si nos escudamos en lo que hace mal uno, en que X dinero se gasta mal o en que el sistema es imperfecto para no cumplir nuestras obligaciones, estamos contribuyendo a erosionar la sociedad", afirmó Óscar.