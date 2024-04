La última entrevista televisiva de Bigote Arrocet en 'De viernes' sigue provocando diversas reacciones, especialmente en la familia de las Campos. Alejandra Rubio ha defendido este martes a Carmen Borrego después de que el lunes abandonase el plató de 'Así es la vida' ante los ataques de Edmundo Arrocet y Gema Serrano.

"Me parece bien… yo también estoy de acuerdo en que tampoco hay que decirle mucho más a esta persona, porque está clarísimo que, aunque el diga que no, todo lo que hace empieza por él, nadie habla de él en ningún momento, siempre es él el que abre la veda. Me parece bien que Carmen haya contestado así y haya dicho que no le va a dar más pie", comentó la colaboradora del programa vespertino de Telecinco.

Respecto las declaraciones de Bigote donde deja entrever que no iba a visitar a su abuela, Rubio aseguró que estas palabras no tienen "ni pies ni cabeza": "Hace unos meses decía una cosa, ahora dice otra. Tampoco tengo no le voy a dar a él explicaciones de nada ni a nadie. Yo sé como me he comportado con mi abuela".

De este modo, Alejandra Rubio volvió a hablar de Bigote Arrocet después de que se conociese que iba a dar una entrevista al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona: "Me parece tremendo. Bastante innecesario".

"Me parecen tonterías. Quién no se ha enfadado con su padre, su madre, su hermano... En todas las familias pasan cosas y no me parece para tanto. Y en algún momento ella puede haber dicho que 'hasta aquí', pues seguro porque entra dentro de lo que a todos nos pasa cuando nos enfadamos", aseguró la hija de Terelu Campos.

En palabras de Rubio, esa intervención televisiva de Bigote Arrocet en 'De Viernes' era otra ocasión en la que el humorista aprovecha para hablar de su familia: "Últimamente, vive de dar exclusivas de mi familia".