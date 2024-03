Aunque no lo parezca, cada vez más se esté notando más el cansancio, la tensión y el estrés de tener que competir cada día en 'Pasapalabra' y eso al final puede pasar factura. Y es que antes de que empezara el último programa de los invitados (Karina, Felisuco, Silvia Marty y Óscar Higares) Roberto Leal dijo en alto el dinero que Moisés llevaba acumulado en el concurso tras más de 200 programas.

Y es que el bote de 'Pasapalabra' es un premio por lo que Moisés deberá plasmarlo en la declaración de la renta del próximo año. El presentador sevillano tuvo la oportunidad de preguntarle si ya había pensado en qué iba a invertir el dinero.

"¿Te digo dinerito?", preguntó Roberto Leal. "Llevas un total de 138.600 euros. ¿También lo tienes invertido?" Rápidamente Moisés contestó: "No, yo no soy mucho del cuento de la lechera, afortunadamente he estudiado Economía y supongo que lo sabré utilizar bien, pero lo utilizaré cuando termine, ya veremos"

Moisés sigue intratable

El riojano ha vuelto a ser el concursante que era. Aunque la presión que ejerce en cada rosco Óscar, al casi siempre acabar antes, podría ser un factor que influyera, Moisés le gusta estar bajo esa tensión. Es cuando saca sus mayores fuerzas para en dos o 3 aciertos conseguir el empate, o incluso la victoria, una estrategia que le está viniendo genial para conservar la silla naranja.

El concursante de Alfaro acumula en su bote particular más de 138.000 euros. Aunque en la silla azul, tampoco se desenvuelve mal parece ser que Moisés prefiere un rosco serio para permanecer un día más en 'Pasapalabra'.

La estabilidad en el concurso de Óscar

Por su parte, el madrileño no consigue hincarle el diente al rosco. En sus últimos enfrentamientos contra Moisés y a pesar de que venía de pasar varios días junto al equipo naranja, la estabilidad de Óscar en el programa empieza a ser cosa de la silla azul. El experimentado concursante con más de 100 programas está viendo cada día las orejas al lobo y hace pocos días sólo estuvo a un fallo de marcharse para casa.

Sea como sea, Óscar tiene que volver a la silla naranja para volver a creer en que se puede ganar a Moisés que con su estrategia, sigue imparable en busca del bote que acumula más de millón y medio de euros.