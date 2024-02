Lara Álvarez acaba de soltar la bomba: y es que no continuará su relación profesional con Mediaset al frente de ninguno de los programas que ha conducido hasta la fecha. La confirmación, publicada a través de un comunicado en Instagram ha conmocionado a toda la televisión en España y ha despertado una ola de reacciones que buscan las causas de esta decisión.

No hace mucho que Lara Álvarez, consolidada periodista y presentadora que ya ha enfrentados algunos de los mayores retos a los que nadie se puede atrever en su carrera, no hace mucho que compartió abiertamente su visión sobre la maternidad en una sesión reciente de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram. Una oportunidad a la que muchos apuntan como motor de esta decisión, aunque no hay nada confirmado oficialmente.

Viendo el interés que genera entre el público la futura maternidad de Lara Álvarez, la presentadora se sinceró y compartió abiertamente su visión.

Noticia televisiva.



Lara Álvarez abandona Mediaset tras 10 años con ellos.



La gijonesa no dudó en responder a las preguntas sobre si le gustaban los niños, confirmando que efectivamente siente aprecio por ellos y contestando si pensaba tener o no hijos en el futuro próximo. Aunque la presentadora confirmó que efectivamente está más cerca que lejos de tomar esta decisión, también dejó claro que no tiene prisa por hacerlo.

La decisión de Lara Álvarez sobre su futura maternidad

Una de las confesiones más impactantes fue la revelación de que había decidido congelar óvulos, una de las mejores medidas que ha tomado en su vida según su criterio. Lara explicó que gracias a esta elección podía elegir ser madre en el futuro sin estar sometida a las presiones del reloj biológico o del momento profesional en el que se encontrara.

La asturiana compartió con transparencia cuáles son los desafíos y las presiones a los que se enfrentan las mujeres sobre la maternidad, especialmente cuando el éxito profesional parece incompatible con la tarea de criar y cuidar a los hijos. Su forma de expresar estas problemáticas le valió un importante elogio por parte de sus seguidoras y medios de comunicación.

A pesar de ello, no han faltado las voces que expresan su tristeza ante la posibilidad de que Lara se aleje del programa "Supervivientes", del cual ha sido una figura emblemática en años anteriores. Sin embargo, la comprensión y el apoyo hacia su trayectoria personal y profesional predominan en las respuestas de sus seguidores.

Las declaraciones de Lara Álvarez sobre la maternidad no solo han arrojado luz sobre su propia experiencia y reflexiones, sino que también han abierto un diálogo importante sobre la libertad de elección y las presiones sociales en torno a la maternidad. Su valentía al compartir su historia sin duda inspirará a muchos a reflexionar sobre sus propias decisiones y expectativas en la vida.