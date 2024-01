Álvaro Muñoz Escassi volvió a Telecinco en la noche de ayer. El jinete se pasó por 'De Viernes' y habló por primera vez en un plató de su hija secreta, Anna Barrachina.

"De mi círculo lo sabía mi padre, mi madre, un hermano mío, Lara, pero nadie más", confirma el exconcursante de 'MasterChef Celebrity', que además desvela que su hija no supo que él era su padre hasta cumplir los 19 años.

"Yo me enteré de que era mi hija porque me enteré, no porque me lo contara la madre, cuando tenía ya cuatro años. Yo llego un día a la cuadra donde estaba la madre y me veo a esa niña de cuatro años al lado de su hermana y veo a una niña rubia con los ojos azules y digo ‘no me lo puedo creer".

Escassi cuenta que le preguntó a la madre de la niña si él era el padre y cuando obtuvo respuesta afirmativa, comenzaron a buscar maneras de introducirle en la vida de la pequeña, pero confirma que ‘’se arrepiente de no haberse impuesto’’.

"Con 15 años me retiro y la ultima vez que la vi le regalé un móvil y le dije ‘llámame para lo que quieras cuando necesites algo’ era como una despedida porque era un sufrimiento, era inviable, yo no lo soportaba y cuando ella decidió contárselo, se lo contó", continúa.

Conteniendo las lágrimas, el jinete narra cómo se sintió cuando su hija lo llamó por primera vez: "No me salía ni la voz (…) Llevaba casi cuatro años sin hablar con ella. La madre ni esperó, por la noche me cuenta que ya se lo ha dicho".