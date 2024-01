'El desafío' regresa este viernes a Antena 3 con su cuarta edición en la que coincidirán los dos últimos presentadores de 'Operación Triunfo'. Chenoa, que actualmente conduce las galas del talent musical en Prime Video, será concursante del formato que presenta Roberto Leal, que reconoce estar siguiéndola en el programa que él presentó en TVE durante los años 2017 y 2020 en unas declaraciones concedidas a YOTELE.

"Estoy viendo a Chenoa en 'OT 2023'. No la estoy viendo en todas las galas porque algunos días llego tarde, pero sí que seguí, por ejemplo, la gala 0 como si fuese parte del equipo. Me parece que está haciendo un trabajo brillante. No le pongo ninguna pega, y no es por quedar bien", aseguró el también conductor de 'Pasapalabra'.

Leal aseguró que ver a Chenoa en la gala 0 de 'OT 2023' le trajo muchos recuerdos de la edición de 2018: "Arrancamos en la pastilla del centro con la luz apagada y solo un foco y con una especie de speech en el que decíamos que 'OT' nos había cambiado la vida. Y en el arranque de esta edición, sentía que estaba ahí con ella. Era como si me hubiese trasladado".

"Vi sus nervios y su respiración y sabía que en el momento dijese buenas noches e hiciera la primera pregunta iba a aparecer Chenoa, y ahí está. La gente la ha acogido con muchísimo cariño. No hay nadie más 'OT' que ella. Es un cierto pleno y me alegro un montón", contó Roberto.

Preguntado por la prensa si le dio algún consejo, Roberto Leal aseguró que Chenoa no los necesita para ponerse al frente de 'OT': "Tampoco voy dando consejos a nadie. Cuando hablé con ella, lo único que le dije es lo que me dijo mi madre, que es disfruta y ya está. Es que ella no necesita hacer ningún sobreesfuerzo, más bien al contrario. Es tratar de encontrar la paz para que salga Chenoa porque todo lo que salga de fuera sería mentira, y ella es pura verdad".