Telecinco ha pasado por momentos de máxima dificultad después de la batería de decisiones que le llevaron a dar un giro de 180 grados a su estrategia de contenidos tras la salida de Paolo Vasile. Una vez cerrado el año y con los datos de audiencia de diciembre encima de la mesa, los expertos advierten una ligera recuperación en la cadena de Mediaset, que durante el ultimo mes del año ha conseguido recuperar los dos dígitos y ponerse a la altura de La 1 disputando la segunda posición.

Desde que perdiera la segunda posición en junio de 2023, coincidiendo con la cancelación de 'Sálvame', Telecinco no había logrado salir de la tercera posición, por lo que los datos relativos al mes de diciembre suponen un soplo de aire fresco en la tendencia bajista que llevaban desde hacía meses. Aun así, la cadena se anota el peor mes de diciembre de toda su historia, perdiendo siete puntos con respecto al año 2022.

Una de las principales afectadas por las decisiones estratégicas de Mediaset ha sido la presentadora Ana Rosa Quintana, cuyo liderazgo matutino trató de trasladarse al horario de tardes para llenar el hueco que dejaba Jorge Javier Vázquez con unos resultados a la vista insatisfactorios.

Lejos de la marca de 14% del share que ella misma llegó a fijarse como aceptable, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana consigue superar a duras penas la barrera de los dos dígitos frente a su principal competidor, 'Y ahora Sonsoles', conducido por la reciente ganadora del Premio Planeta Sonsoles Ónega.

Ana Rosa se despide de Telecinco

Los malos resultados de audiencia de 'TardeAR' no son un secreto para nadie, y suelen ser objeto de análisis y comentario dentro del propio plató. Así sucedió durante el último programa de Ana Rosa Quintana, donde aprovecharon la conversación entre los colaboradores habituales del programa para tratar el tema. "En la salita donde estamos esperando para empezar el programa… Nos llevamos todos cojonudamente bien y ahí tenemos momentazos. ¿Que nos cancelarían el programa? Sí", tiraba Antonio Hidalgo.

Ante las palabras del murciano, Ana Rosa contestaba "Hombre, ahora no nos viene bien, la verdad", haciendo referencia al repunte de audiencias que Kike Quintana secundaba: "Ahora estamos muy bien, estamos subiendo".

Después del breve intercambio, Ana Rosa aprovechó para poner en valor haber superado a Sonsoles Ónega y reconocer el trabajo de todo el equipo: "Tenemos un equipazo, ellos hacen el trabajo. Para mí es un orgullo porque cuando empezamos este programa todo el equipo es nuevo y había que encajar todas las piezas. Había que acostumbrarse al modo de trabajar de Juan, Pilar, Xelo y yo y eso era complicado y lo hemos conseguido, recrear una familia".

La presentadora continuó: "os agradezco que pensamos en un proyecto, era una auténtica aventura y que personas como vosotros hayáis apostado sin saber lo que iba a pasar y qué iba a ocurrir. Eso se llama amistad y confianza".

Después aprovechó para despedirse del equipo y la audiencia: "Yo me voy de vacaciones, pero volveré. He intentado escaquearme de las vacaciones, pero mi familia me ha dicho hombre no, tómatelo con un poco de tranquilidad que no saben como ha sido el trimestre. Pero se quedan perfectamente acompañados con todo el equipo y estarán al mando Bea y Frank".