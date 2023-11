¿Qué pasaría si las costas de Cádiz sufrieran la llegada de un tsunami? Esa es la pregunta a la que dará respuesta esta noche la primera entrega de 'Gabinete de crisis', la nueva apuesta de laSexta para el prime time de los miércoles. Al frente, Emilio Doménech, premiado con un programa propio después de que en 2020 se convirtiera en el rostro revelación del canal por su cobertura de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A lo largo de seis entregas, el espacio analizará si España está preparada ante una serie de potenciales catástrofes.

Doménech, conocido en redes sociales como Nanísimo, da el salto más importante de su carrera para convertirse en presentador. Ana Pastor, que le fichó en 2019 para Newtral, fue la encargada de comunicarle la noticia a finales de 2022, cuando regresó a España tras varios años trabajando al otro lado del charco. "Me dijo que fuera a la cafetería para charlar. Yo pensaba que íbamos a hablar del nuevo curso, pero me dijo que les habían dado un programa para laSexta y que lo iba a presentar yo", explica en una entrevista con YOTELE.

Fue en ese momento cuando llegaron "todas las emociones juntas", según recuerda: "Un miedo terrible por la responsabilidad, también porque iba a haber mucha gente involucrada y tenía que hacerlo bien". Junto a ese miedo, la motivación por la gran oportunidad que suponía esta oferta para su trayectoria: "No solo por poder liderar un proyecto en cámara, sino por la confianza". "Una de las cosas que sabía desde el primer momento, porque me lo comunicó Ana, era que me ficharon para hacer el periodismo que hago, con una comunicación más distendida", señala.

Doménech cuenta que, a nivel profesional, este proyecto significa "ver validado" el tipo de periodismo que ha ido desarrollando durante su carrera. De hecho, echando la vista atrás, recuerda las negativas que ha recibido por parte de otras empresas: "Hay medios más tradicionales que han dicho: 'Emilio no'. Ahora que sí se puede, hacer en tele y en abierto, es brutal".

"Creo que el trabajo duro tiene su recompensa", comenta el de Alcoy, que no obstante, también es consciente de la "dinámica peliaguda" que existe en el sector: "En España, el trabajo del periodismo es precario a muchos niveles". "Hay poca gente que pueda aguantar muchos años haciendo un trabajo precario, porque no da el salario o porque es muy frustrante", reconoce Doménech, agradecido con la gente que ha depositado su confianza en él y, más en concreto, con Ana Pastor: "Fue la primera que confió de lleno".

"Un tsunami va a ocurrir tarde o temprano"

Periodismo y entretenimiento se dan la mano en 'Gabinete de crisis', que nace con una clara vocación divulgativa. "Me ha impactado a nivel de mitos. Hay cosas que pensaba que sabía y luego me las han desmentido los expertos", declara Doménech. Sobre la entrega de este miércoles, afirma que el tsunami que podría azotar las costas andaluzas "es potencialmente mucho más grave" de lo que imaginaba en un principio: "Los expertos creen de verdad que va a ocurrir tarde o temprano y, por tanto, los protocolos tienen que estar ya".

El periodista confirma que, durante la producción del programa, se han encontrado con algún que otro impedimento por parte de determinadas instituciones: "Es un poco peliagudo. En España hay instituciones que tienen distintos organismos que las controlan. Hay alguien que de un organismo te dice que sí, pero igual luego hay otro que te dice que no".

El motivo es, tal y como señala, que algunas de ellas "no están preparadas" ante algunas de las catástrofes que el programa pone encima de la mesa. Otras, en cambio, se niegan a hacerlo porque no quieren plantearse el peor escenario posible. "A cierto nivel lo puedo tener, pero nos hubiera gustado un poco más de transparencia en ciertas instituciones", reconoce el comunicador.

En cuanto a la posible renovación del formato, está convencido de que podría tener continuidad si la audiencia responde positivamente. De hecho, el propio Doménech ya tiene algún tema en mente: "¿Qué pasaría si nos invade un país extranjero? ¿Estamos preparados? Seguro que hay protocolos para flipar a nivel de ejército para ello, pero volvemos a tu pregunta de antes. Creo que a nivel institucional tendríamos bastantes problemas para saber cómo España está preparada para algo de esas características".

Información, entretenimiento y cultura pop

Uno de los puntos fuertes de 'Gabinete de crisis' es el lenguaje que utiliza; serio cuando la situación lo requiere, pero también cercano y distendido con el espectador. De hecho, Doménech se permite realizar algún que otro chascarrillo durante sus investigaciones, en las que aparece acompañado por la otra estrella del programa: su perrita Wenta.

Especializado en cine, Nanísimo avanza que los aficionados a la gran pantalla se encontrarán con una puesta en escena que puede recordar a películas como 'Open Windows' o 'Searching', debido a la interacción en tiempo real con su ordenador: "Hay referencias a la cultura pop, pósteres distintos en la parte de atrás, guiños... También hago muchas referencias a los videojuegos o al cine. 'Jurassic Park' es una constante en este programa".

"Cuando se planteó el programa ya teníamos claro que iba a tener un lenguaje distinto", recalca Doménech, que compagina su trabajo en Newtral con sus retransmisiones en Twitch. Un entorno que conoce a la perfección y al que le sacará partido en su gran salto como presentador: "Queríamos utilizar el lenguaje de Twitch. No queríamos ser Twitch, pero sí acercarnos lo máximo posible".

Aunque a día de hoy está enfocado en 'Gabinete de crisis', espacio que espera que funcione para poder sacar adelante una nueva temporada: "Me gustaría aplicar este tipo de periodismo a otros géneros. No solo a catástrofes, sino a política, a problemas sociales... Pero con este tono, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados".

Con referentes como Seth Meyers o John Oliver, admite que le gustaría seguir aunando el entretenimiento con el periodismo de divulgación y concienciación: "Me fliparía hacer eso, contar con un equipo multidisciplinar y atrevernos a contar las cosas de manera diferente para un público más amplio".