Con una trayectoria televisiva que abarca más de una quincena de programas desde sus inicios en una pequeña cadena navarra a finales de la década de 1990, Emma García ha presentado todo tipo de formatos, acumulando experiencias y éxitos en el camino. Sin embargo, la presentadora tiene claro en cuál de esos programas no repetiría como presentadora.

Fue durante una entrevista en el programa 'Fiesta' que Emma García compartió esta revelación. Mientras conversaba con Javier Rigau, viudo de Gina Lollogrígida, este expresó su devoción por el programa "El juego de tu vida", emitido por Telecinco entre 2008 y 2010. La confesión hizo reír a la presentadora de Mediaset, quien aprovechó la oportunidad para sincerarse sobre su experiencia con ese particular formato.

"Yo no veo mucha televisión, pero ese programa no me lo perdía", comentó el entrevistado. Sin embargo, Emma García no dudó en afirmar que "El juego de tu vida" es el único programa que no volvería a presentar. Ante la sorpresa de sus compañeros, explicó: "Me aburrí". La presentadora confesó que, aunque no conocía las respuestas de los concursantes y nunca quiso conocerlas, desarrolló una gran habilidad psicológica para percibir la verdad o la mentira a través de gestos y movimientos.

"Yo no sabía las respuestas, nunca quise saberlas, pero desarrollé tanta psicología con los concursantes que sabía si decían la verdad o mentían al ver cómo se movían y los gestos que hacían", agregó. Sin embargo, esa habilidad llevó a Emma García a sentirse desmotivada en un punto: "Llegó un momento que ya iba un poquito de sobrada, ya no me motivaba", concluyó, compartiendo esta anécdota con la audiencia de Fiesta.

Antes de su actual papel al frente de Fiesta, Emma García ha presentado una amplia gama de formatos, mayormente en Mediaset y la cadena vasca ETB. Entre ellos se encuentran programas destacados como "A tu lado", "Mujeres y hombres y viceversa", "Abre los ojos... y mira", "Materia reservada" y "Viva la vida".