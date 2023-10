Mercedes Milá ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua en su última entrevista. La presentadora fue una de las últimas invitadas de 'El Suplement' de Cataluña Radio en el que se pronunció sobre algunos asuntos candente de la actualidad política, defendiendo una vez más al actual líder de los socialistas como candidato a la investidura: "Yo confío plenamente Pedro Sánchez".

"Si están hablando con Junts y ERC, supongo que están haciendo lo que sea mejor para todos, no solo para formar un Gobierno", aseguró la presentadora, añadiendo que el resultado es el que es: "Con esos resultados ha jugado Feijóo, que no ha conseguido lo que quería, y está jugando Pedro Sánchez".

Por otro lado, la comunicadora también fue muy dura y contundente con las exigencias de Junts y ERC para apoyar a Pedro Sánchez en la votación de su investidura: "¿La amnistía no es suficiente? ¿Y qué más quieres? ¿Un piso gratis y una casa en la Costa Brava? Todo el mundo pidiendo, pero tenemos una oportunidad muy importante de tener un gobierno de izquierda y progresista. ¿Y tú qué harás? ¿Poner todos los inconvenientes posibles pidiendo la Luna? A mí eso no me parece ni interesante ni serio".

"Creo que estamos en un momento muy importante. Muchas veces, en la historia de los países, se toman decisiones muy valientes, que parecen que son suicidas, y que después, con el paso del tiempo, se ve que han sido acertadas. Pongo como ejemplo los indultos. Parecían que caían todas las paredes de los templos. Después, no solo no ha pasado eso, sino que han servido para traer la paz a la sociedad catalana y española. Te digo la verdad: no leo cosas que me gusten ni de Junts ni de Puigdemont ni de Esquerra. Me parece que hay mucha chulería", comentó la periodista.

Además, Milá también aseguró que no tendría ningún problema en entrevistar a Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso: “Cuando era joven dije que no entrevistaría ni a un fascista ni a un terrorista. Pero las dos cosas han cambiado. Ha llegado un momento en que ya no es tan grave que entrevistes a un fascista o un terrorista. Las cosas cambian”.

La periodista también calificó como “gravísimo” lo que está haciendo la extrema derecha en España por actuar “como si no tuviesen responsabilidad histórica" en el panorama político actual, cargando también contra el PP por dejarse arrastrar por esa corriente.