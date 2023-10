'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Ana (39 años) y Tariq (30). La primera impresión de la soltera ha sido buena: "Es guapo, se ve que está en forma, tiene un rollo macarrilla que puede ser atractivo y físicamente me parece muy mono". Aun así, la cita se ha ido torciendo, ya que ha visto que el comensal no busca una relación estable y son bastante diferentes.

No solamente eso, y es que a la hora de pagar, Tariq le ha propuesto hacer un 'simpa': "¿Nos vamos de aquí o qué? No he venido a pagar nada (...) Ni un centavo hermana". Ana ha alucinado tras la propuesta del soltero, y ha sido muy tajante: "No, yo no voy a pagar lo tuyo, que morro (...) Yo no me he traído nada más, tú veras".

La soltera ha querido aclarar que a ella no le importa invitar, que se considera "generosa", pero que se ha visto en la obligación de invitarle y no le ha gustado: "No traer el dinero cuando sabes que vas a venir a una cena y exigirme que pague yo o que salgamos corriendo, me parece totalmente fuera de lugar".

Tras enterarse, Carlos Sobera también se ha sorprendido con la actitud de Tariq: "Este tiene una cara que se la pisa". El soltero ha explicado que no lleva dinero encima y que esperaba que su cita le invitara, y sino, el presentador: "Yo pensaba que si no me invitaba ella me invitabas tú, algún papelito tendrás". Tras la insistencia, finalmente lo ha conseguido: Sobera le ha pagado la cena.