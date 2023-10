El pasado abril de 2023 el programa 'First Dates' celebró su séptimo aniversario, presumiendo de las más de 8.300 citas que han propiciado a lo largo de todas sus temporadas. Entre los participantes que han acudido al restaurante 'regentado' por Carlos Sobera para encontrar el amor hemos encontrado auténticas perlas que, bien sea durante el programa o fuera de él, se han hecho un hueco en la historia de la televisión.

El programa de Mediaset es una de esas pruebas evidentes de que, en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. Más allá del auténtico objetivo del dating show lo interesante de cada capítulo es ver las particularidades de todos los candidatos que visitan el local y que son una auténtica muestra de la diversidad de nuestro país.

En la mayoría de ocasiones, las personas que pasan por 'First Dates' y se hacen virales lo consiguen por un buen motivo: bien tienen una forma graciosa de comportarse, hacen alguna reflexión que cala entre la audiencia o simplemente se meten en un berenjenal del que no saben cómo salir.

Pero no siempre es así: el pasado mes de junio visitó el programa Eloy, un ex militar de 44 que poco después mató a cuchilladas a un amigo en Córdoba. Los sucesos ocurrieron el pasado martes 14 de agosto en un local de la plaza Escultor García Rueda donde el propio hombre había sido empleado.

Aunque no hay un relato único sobre lo ocurrido, todos los testigos coinciden en que se encontraba en el bar con otra persona a la que identifican como su amigo. Algunas versiones cuentan que hablaban tranquilamente, mientras que otras plantéan que estaban discutiendo.

En el momento en que el dueño del bar abandonó el establecimiento, el homicida aprovechó para sustraer un cuchillo de la cocina y asestar 27 puñaladas a su acompañante. Después, se atrincheró en el baño hasta que llegaron los efectivos de la policía.

Finalmente, el que fuera concursante de 'First Dates' ha sido trasladado al módulo psiquiátrico del centro penitenciario de Alcolea ante las atónitas miradas de un pueblo que coincide en que se trataba de un ciudadano tranquilo y abstemio.

Eloy en 'First Dates'

A su paso por el programa de Cuatro, Eloy fue emparejado con una mujer sevillana de 40 años llamada Mercedes. La soltera mostró su rechazo desde el primer momento: una de las peores citas que se recuerdan. Ella misma comentó "no me llama nada la atención, no me gusta" en referencia a su aspecto físico; pero, lo realmente traumático fue la incómoda ausencia de química entre los dos: "No me atrae y no tiene cosas en común conmigo. A mí me gustan los hombres que tengan valores y que sean espirituales como yo".

Tras un intercambio de confesiones entre ambos, Eloy pronunció una frase que fue ampliamente críticada: "Y a mí me gustan delgadas, así que obviamente no nos gustamos ninguno de los dos".