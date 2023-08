El próximo octubre, el polémico sketch en el que Dani Mateo se sonaba la nariz con la bandera de España, cumplirá cinco años. La comentada escena fue muy criticada por los españoles y por la justicia que terminó imputando al humorista por "ultraje" a la bandera de nuestro pais, sin embargo, la causa fue archivada al ser considerada "una actuación humorística".

Cinco años más tarde, el propio presentador ha hablado sobre la polémica qen una entrevista para 'Triunfitas con traumitas', el podcast que Samantha Gilabert y Chica Sobresalto presentan en Podimo. Dani Mateo aseguró que si se hubiera hecho a día de hoy, el revuelto hubiera sido el mismo o más, justificando lo ocurrido con el cambio de una bandera LGTBIQ+ a una de España en un municipio leonés.

Dani Mateo explicó cómo se gesto el sketch: "Estábamos en un momento de las banderas en los balcones, en las pulseras... y era como la auténtica España frente a la España arcoíris. En ese momento esa bandera era de unos españoles contra otros españoles y quisimos hacer la referencia de que es un trozo de tela, es un símbolo, pero es más importante el ser humano que hay debajo de la bandera".

A pesar de sus explicaciones, hubo mucha gente que no lo entendió de esa manera y las redes ardieron de inmediato: "Lo pasé mal porque no soy mala gente y recibí muchos mensajes", comenzó reflexionando. Por otro lado, el humorista confesó la inultilidad que supuso salir a pedir disculpas: "Toda la gente que me atacó, ya me odiaba por salir en ese programa".

Más allá de todo los proyectos que peridó, el presentador zanjó el tema con el sufrimiento que tuvieron que afrontar sus familiares: "La peor parte fue ver a mi madre destruida, les insultaban por la calle... También hay que reconocer que trabajar en 'El intemerdio' es un deporte de riesgo. Si te dedicas a bailar frente al toro, alguna vez te enviste, pero bueno".