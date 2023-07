Isabel Márquez, madre de Chabeli Navarro, visitó ayer el plató de 'Y ahora Sonsoles' para defender a su hija tras el revuelo mediático que se ha generado por la relación que mantuvo en el pasado con Bertín Osborne. En concreto, la joven reveló hace unos días que se quedó embarazada y que decidió abortar porque él la "convenció" para hacerlo, una polémica sobre la que también se ha pronunciado el presentador a través de un comunicado.

La madre de Chabeli se enteró "por una amiga amiga de la familia" de que su hija se estaba viendo con Bertín, según recordó ayer en el programa de Antena 3. Aunque al principio no se lo creía, acabó dándose cuenta de que era real. "Le dije que no sabía dónde se estaba metiendo", comentó Isabel.

Durante su conversación con Sonsoles Ónega, se negó a que su hija quedara como la "mala" de la película: "A mi hija se le piden pruebas por respirar, y creo que se le deberían de pedir pruebas a todo el mundo. Cuando veo tantas mentiras... Los cables se me cruzan".

Uno de los momentos más complicados llegó cuando tuvo que narrar el momento en el que supo que Chabeli estaba embarazada. "Estaba casi de dos meses. Imagínate, fue otro palo más. No recuerdo bien lo que le dije, pero sé que me quedé a cuadros", reveló emocionada y sin casi poder continuar con su relato: "Cuando me lo dijo no la vi preocupada, la vi preocupada en comentármelo. A raíz de que se lo comentó (a Bertín) vino todo este calvario".

"Ella siguió para delante, pero conforme iban pasando los días, me di cuenta de la tristeza que iba cogiendo. Había muchas cosas que no me contaba", continuó contando Isabel: "La escuchaba llorar por las noches. Después vino todo lo que está reviviendo ahora". "Yo no estuve a la altura de una madre. No estuve con ella en esos momentos tan duros porque yo también estaba mal", lamentó en su entrevista con Sonsoles.

Más adelante, aseguró que Bertín Osborne no se preocupó por el estado de su hija después del aborto. "No se preocupó. Él lo dice en el comunicado, no supo más de ella. Eso lo haría cualquiera, preocuparse para ver cómo había salido de allí".