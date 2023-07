Bertín Osborne se ha convertido en el protagonista del día. El mediático presentador ha acaparado un sinfín de titulares tras conocerse que será padre a los 69 años de edad, una noticia a la que él mismo reaccionaba pocas horas después de que se filtrara a la prensa. Pero además, esta misma tarde ha intervenido en directo en 'Y ahora Sonsoles' para hablar alto y claro sobre su próxima paternidad.

Visiblemente enfadado por algunos de los comentarios que se han vertido a lo largo del día, Bertín ha querido zanjar el tema en el espacio de Antena 3. "Llevo todo el día escuchando tonterías de una cantidad de gente que me sorprende que las diga", ha comenzado diciendo para, seguidamente, hablar de su relación con Gabriela: "Han sido varios meses cojonudos".

"Es una chavala estupenda y ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, miles de veces. A lo largo de la vida de cualquier persona puede ocurrir algo así, no es irresponsabilidad", ha subrayado antes de añadir: "Ha pasado lo que le pasa a muchos por lo que sea, pero no por falta de responsabilidad. Si no, no estaría aquí hablando contigo y me hubiera quitado del medio, cosa que no voy a hacer".

En este sentido, el conductor de 'Mi casa es la tuya' ha insistido en que no piensa desentenderse del bebé: "Soy responsable de mis actos y cuidaré del niño, procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre. Eso es lo que tengo que hacer por justicia y lo que voy a hacer por ética".

Bertín ha aprovechado su intervención en Antena 3 para aclarar las polémicas palabras que pronunció esta mañana sobre el bebé que está en camino. "Cuando digo que era 'no deseado', lo único que digo es que no estaba previsto. No hay que dramatizar ni buscarle tres pies al gato". "Cuando estaba de mes y medio nos sentamos y le dije: Gabi, tienes dos opciones, tenerlo o no tenerlo. Y en cualquiera de las dos opciones, yo te voy a apoyar", ha asegurado.

"He tenido con ella unos meses estupendos, es una chica fenomenal y trabajadora. He escuchado que si me ha 'cazado', que si lo ha hecho a propósito... No, señores. Pasó y pasó, ya está. Ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos, no es una drama, no hemos asaltado el banco de Glasgow. Tendremos un niño o una niña y será una noticia estupenda", ha zanjado.