'Sálvame' ha iniciado este martes su entrega diaria de una manera atípica tras el brote de Raquel Bollo en pleno directo. David Valldeperas, director del programa de Telecinco, ha tomado la palabra para pedir disculpas por lo ocurrido este pasado martes: "Invitamos a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y hermanastra de dos de los concursantes de 'Supervivientes', para hablar exclusivamente de cómo Manuel y Alma están viviendo el concurso. No acertamos en nuestra decisión".

"Quizás no medimos los riesgos que podía tener esta invitada en plató porque es evidente que las palabras de Rocío Cortés fueron más allá del programa que venía a comentar. Lo sentimos. Ayer nos equivocamos", prosiguió Valldeperas en esta intervención.

El director del espacio también quiso dejar claro que el "programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género": "Raquel Bollo fue víctima de malos tratos por parte de Chiquetete y, en ese asunto, siempre nos va a tener a su lado".

"El equipo que hace este programa, y de muchos anteriores a 'Sálvame', apoyó en su día y a su hora a Raquel en esta cuestión. Raquel fue una de las colaboradoras fundamentales en el desarrollo de este programa. El tiempo y las circunstancias han contaminado nuestra relación. Hoy, son muchas las diferencias que nos separan de ella, pero hay algo en lo que siempre estaremos a su lado: el horror que vivió junto a Chiquetete. En esta causa, Raquel, siempre estaremos a tu lado. Repito. Siempre. A tu lado y al lado de la víctimas de violencia de género. Sin diferencias", sentenció el director de 'Sálvame'.

Cabe recordar que este pasado martes Raquel Bollo estallase en pleno directo contra el programa después de que invitase a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y Amparo Cazalla, que cargó duramente contra sus hermanos y actuales concursantes de 'Supervivientes', Manuel Cortés y Alma Bollo.

Los intentos de Belén Esteban por calmarla en los pasillos de Telecinco no dio frutos, ya que Bollo continuó con sus gritos, dirigiéndose duramente contra 'Sálvame': "Sois sinvergüenzas todos. 15 años dando aquí el callo".

"Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias, ¿me seguís trayendo gente? ¡Sinvergüenzas! No me habéis dejado cerrar capítulo en la vida. ¿Eso es lo que queríais? ¿Espectáculo? Pues sí, pero la demandan siguen. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en lo juzgado", continuó diciendo a gritos Bollo.

Lejos de suavizar sus palabras, la extertuliana siguió atacando al programa y a la propia cadena: "Porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho. Me da igual Telecinco y su puta madre. ¡Ya está bien!".