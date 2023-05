María del Monte estuvo muy presente en la última entrega de la undécima edición de 'Masterchef' gracias en parte a Toñi Moreno, una de sus amigas más cercanas. La presentadora mencionó este pasado lunes a la cantante después de que Pepe Rodríguez le invitase a participar en el programa, algo que ocurrirá dentro de unas semanas: "Yo si viniera espero aguantar tres programas al menos".

Posteriormente, entre risas, la periodista volvió a nombrar a la artista después de que el jurado le preguntase a qué amiga le gustaría que le visitase en las cocinas del talent culinario, lo que originó que Pepe Rodríguez le enviase un mensaje tendiéndole la mano de 'Masterchef': "Nosotros no somos nada rencorosos. Estás invitada a 'MasterChef' cuando quieras, esta es tu casa".

Cabe recordar que María del Monte protagonizó uno de los momentos más polémicos de la historia de 'Masterchef Celebrity' en TVE. En su primera edición, la artista abandonó el formato antes de que comenzase la prueba de eliminación: "Yo no voy a cocinar. Quiero dirigir unas palabras a mis compañeros y a los jueces. No sé si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas, y no estoy disfrutando".

"A parte de agradecer vuestros consejos, os digo que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de ‘Morena clara'", le dijo Del Monte a los jueces de 'Masterchef' en su despedida.