Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, la segunda gala de 'Got Talent: All-Stars'. Los jueces de 'Got Talent' de Alemania, Grecia, Rumanía y Georgia no dudaron en pulsar el ansiado botón dorado tras ver su espectacular show de canto, improvisación e imitación de sonidos. Ahora, el concursante que más Pases de Oro acumula en la historia del formato se subirá al escenario de 'Got Talent: All-Stars' en una noche que contará además con el reciente ganador de la edición estadounidense del concurso y con Leo Harlem como juez invitado. El actor y humorista será el encargado de elegir a uno de los dos finalistas entre los 12 artistas internacionales que actuarán en las segundas Audiciones del concurso y será Edurne la designada para escoger al otro, entre los tres que más apoyo reciban por parte del público del plató.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:10 horas, por la segunda entrega de 'La Voz Kids'. Comienza la segunda noche de Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'. Rosario, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López llegan dispuestos a pasárselo bien y a conseguir las mejores voces. Vivirán momentos muy divertidos que reflejará la buena sintonía que hay entre ellos. Además, seguirán recordando a David Bisbal con unas caretas que Yatra repartirá a sus compañeros. El escenario de las 'Audiciones a ciegas' de 'La Voz Kids' acogerá en su segunda noche a auténticos cantaores flamencos, youtubers, voces líricas, familiares de deportistas olímpicos y se atreverán hasta con fados. El programa también contará con un talent que ya estuvo hace unos años, pero no pasó las 'Audiciones a ciegas', ¿se darán la vuelta esta vez? Jack Nicholson y Diane Keaton, mano a mano en La 1 La 1 emite, a partir de las 22:05, la película 'Cuando menos te lo esperas'. Harry Sanborn (Jack Nicholson) ya ha superado ampliamente los cincuenta años, pero huye de toda relación que suponga un compromiso a largo plazo. Su interés por las jovencitas le nubla y no le importa triplicar la edad de sus parejas, como ocurre de hecho con su última conquista, Marin (Amanda Peet). Los enamorados han decidido pasar un fin de semana en la casa de playa de ella donde también les acompañará su madre, Erica (Diane Keaton). Para sorpresa de todos, Harry sufre un infarto grave allí mismo y la responsabilidad de cuidarlo le viene grande a su joven pareja, así que es su madre quien termina ejerciendo de enfermera. Al principio, la relación entre enfermo y cuidadora es bastante tensa, pero con el paso de los días Harry descubre en ella todo lo que estaba ausente en sus relaciones con veinteañeras, y se empieza a replantear un cambio drástico en su estilo de vida. Ryan Reynolds, en un videojuego en Cuatro Cuatro apuesta, desde las 22:00 horas, por la película 'Free Guy'. Un cajero de un banco descubre que en realidad es un personaje secundario en el universo abierto del videojuego Free City, por lo que decide convertirse en el héroe de su propia historia, que él mismo se va a encargar de reescribir. En un entorno donde no hay límites, se propone ser el hombre que, a su manera, salva a su mundo, antes de que sea demasiado tarde. laSexta opta por emitir 'laSexta Xplica!' a partir de las 21:45. El programa analiza las graves consecuencias de una sequía que está provocando pérdidas milmillonarias entre ganaderos y agricultores y que es una de las causas del encarecimiento de la cesta de la compra. Más tardes, los expertos y Xplicadores intentan dar respuesta a todas las dudas sobre la posible desertización, los cortes de agua y la prohibición de llenado de piscinas, entre otras cosas. Además, el espacio se traslada a Sanxenxo para contar la última hora de la visita del rey emérito. Finalmente se intentan buscar soluciones al problema de la vivienda en España.