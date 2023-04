En los siete años de emisión de 'First Dates' el programa se ha consolidado como un espacio de entretenimiento donde prima la tolerancia y la visibilidad de la diversidad. Por su plató han pasado 17.000 solteros de todas las confesiones religiosas, géneros, orientaciones sexuales y lugares de España.

Esta filosofía, ha convertido al 'dating' conducido por Carlos Sobera en un referente y un ejemplo de respeto a los derechos humanos en la televisión de nuestro país.

Pero, en muchas ocasiones, por mucho que el programa intente "enterrar el hacha" entre personas distintas, no hay nada que hacer: así ha sucedido entre David y Mila, dos solteros que visitaron el famoso restaurante el pasado 18 de abril para intentar encontrar el amor, pero que se fueron con lo puesto.

David se presentó como un empresario de Tarragona con 40 años y varios hijos, a los que quería sorprender acudiendo al programa, del que confiesa que son fans absolutos.

Por su parte, Mila es una joven de 34 años que reside en Madrid y que ha estado mucho tiempo sin pareja, por lo que acudía al Cuatro con la esperanza de volver a encontrar el amor.

Una diferencia irreconciliable hace saltar por los aires la cita

Desde el primer momento, Mila ponía sus intenciones encima de la mesa: "Busco casarme, tener hijos, busco algo tradicional"; mientras que él reconocía que buscaba una chica guapa y que le gustaban "más delgaditas".

Cuando sacaron a relucir sus planes de futuro, ambos entraron en conflicto en un punto fundamental: Mila, por un lado, está decidida a ser madre, mientras que él contaba que ya tenía dos hijos y no lo veía tan claro. Una situación que ella resumía rápidamente: "Lo he visto un poco indeciso a la hora de volver a ser padre".

Pero, el factor que realmente ha significado una ruptura ha sido la confesión religiosa de David o, más bien, la no confesión religiosa: "David es ateo, a mí no me parece bien porque yo soy cristiana, entonces es algo que no compartimos ya desde el primer momento, me gustaría casarme por la Iglesia, veo que no hay compatibilidad".

Aunque David quería tener una segunda cita, Mila lo ha rechazado finalmente al no encontrar todas las compatibilidades que a ella le gustarían.