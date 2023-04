En 'First Dates' muchas veces las citas no son las que uno espera y acaban siendo un intercambio de descalificativos, esta vez Madrid ha sido la más perjudicada al término de la cita. Pedro y Alejandro venían al restaurante de 'First Dates' con el objetivo de encontrar un chico con las ideas claras, a pesar de algunos comentarios surgidos durante la cena.

Nada más entrar, Alejandro criticó el pelo azul que llevaba su cita, sin embargo, este pequeño defecto no fue una barrera para que entre ambos hubiera química. Como ya es habitual, ambos quisieron conocerse en profundidad, así como el tipo de relaciones que habían entablado y Pedro decidió "romper el hielo": "He tenido relaciones cortitas de no más de seis meses".

"Ya, típico aquí en Madrid", soltó contundentemente el venezolano. La respuesta no sentó nada bien al madrileño que no dudó en preguntarle el porqué de esas insinuaciones: "Porque en Madrid hay demasiado mercado, mucha promiscuidad", haciendo entender que no se llevan las relaciones largas en la capital.

Pedro quiso poner en un aprieto a Alejandro devolviendo el zasca que había recibido: "Intuyo que no lo eres...", la cara del venezolano cambió drásticamente y quiso esquivar la pregunta: "Quien sabe. Soy una caja de sorpresas". Fuera de cámaras decidió ampliar su teoría: "Como hay mucho mercado, ya no sabes donde escoger. Lamentablemente, tenemos fecha de caducidad, porque no estamos para esperar a nadie".