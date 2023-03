Siro López está de estreno. El popular periodista deportivo acaba de lanzar al mercado 'Un tipo con suerte', unas memorias "divertidas y deslenguadas", según reza su sinopsis, en las que se resumen sus más de cuatro décadas de profesión. Pero además, a lo largo de sus páginas también revela un oscuro episodio de su infancia del que no había hablado hasta ahora.

Según recoge El Español en un reportaje, López cuenta que sufrió abusos de una amiga en la década de los 60, cuando ella tenía 14 o 15 años y él 5: "Es cien por cien seguro, y en mi mente quedan nítidos los recuerdos, que mi vecina Blanquita me afilaba el lápiz". Al parecer, esa situación se prolongó en el tiempo hasta que hizo la comunión: "Sí sé que no me apetecía, no sentía ningún tipo de atracción hacia ella ni hacia el sexo en general, tema que desconocía".

"Quiero creer que ella también era una niña", escribe López en un capítulo que lleva por título 'Cuando perdí la virginidad a los cinco años'. Según cuenta, prefiere creer "que ella también era una niña" que llevaba a cabo "una especie de juego" sin "malas intenciones". "Podríamos afirmar que fui una víctima", admite.

El periodista comparte una profunda reflexión al recordar aquellos años desde la distancia, temiendo que algo así pudiera sucederle a sus hijos: "Se me hiela la sangre". No obstante, considera que esa situación no le generó ningún "trauma" y que no afectó a su desarrollo personal.

Esta es solo una de las múltiples vivencias que recuerda Siro López en su libro, que cuenta con prólogo de Ibai Llanos y epílogo de Manolo Lama.