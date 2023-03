Ismael se encontró como pez en el agua en sus primeros minutos en 'First Dates'. El chico de 28 años llegó al restaurante del programa de Cuatro declarándose fan de la televisión, especialmente la de Mediaset: "Un programa que veo mucho es 'Sálvame'. El Limón, el Naranja, el 'Deluxe', 'La isla de las tentaciones' y demás. Me aportan un momento de relax, de distracción, de vivir experiencias que, a lo mejor, yo no he tenido, pero que me las cuentan desde fuera".

Posteriormente, Ismel le contó con Elsa Anka que había acudido al programa de Cuatro después de haber tenido un desengaño amoroso, que pudo salvar gracias a su entorno: "Estuve muy bien, pero me dejó ella. Decidió tomar otro camino. A mí me costó afrontarlo, ver que no había pasado nada, sino que decidió ser otra persona".

Minutos después de su presentación, Ismael conoció a María, una chica de 23 años de Talavera de la Reina (Toledo), teniendo una primera impresión muy buena: "Me he fijado en que es alto, como yo, y en que tiene los ojos azules, muy bonitos".

En una vez sentados en la mesa que le reservaron, ambos se dieron cuenta que tenían diversas metas en común como, por ejemplo, encontrar una relación estable y que tuvieron experiencias sentimentales similares: "La última vez que tuve novio duró diez meses. No fue novio tal cual, pero como si lo fuera. Me dejó porque no sentía lo mismo. Lo pasé mal, pero ahora ya estoy abierta. No todos los chicos son iguales".

Los dos continuaron charlando distendidamente hasta que María tocó un tema que no le sentó muy bien a Ismael: "Y, otra pregunta que te voy a hacer, me voy a lanzar. En el sexo, ¿qué te gusta? ¿Buscas personas activas?".

"Me he quedado un poco parado. Ahí, de buenas a primeras, en la primera cita... No sabía por dónde llevar la conversación. Se ve que es un tema importante para ella y para mí también, pero no es lo definitivo", dijo Ismael en un total ante las cámaras del dating de Cuatro.

En los minutos finales de la cita, Ismael fue muy claro al asegurar que no tendría una segunda cita con María en 'La decisión final' de 'First Dates': "Me has parecido una chica encantadora, pero físicamente no eres mi prototipo. Seguro que encuentras a alguien estupendo".