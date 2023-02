'Cuatro al día' celebrará de una manera especial su cuarto aniversario y sus más de 1000 programas en las tardes de Cuatro. El programa festajará este martes esta doble efeméride reuniendo a los rostros que han estado al frente del programa desde su estreno: Carme Chaparro -que dejará su testimonio en vídeo-, Joaquín Prat, Mónica Sanz y Ana Terradillos, su actual presentadora.

Los cuatro periodistas, junto a los reporteros y colaboradores del espacio que la cadena produce en colaboración con Unicorn Content, recordarán algunos de los mejores momentos del programa en esta edición especial, que ofrecerá además entrevistas en dúplex con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; y Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

“Conducir ‘Cuatro al día’ ha sido un regalo que me ha dado Mediaset España en un momento pleno de mi vida profesional, en el que mi mayor reto es continuar contando historias de la calle. ‘Cuatro al día’ es un programa que hacen los espectadores y a mí me toca intentar conciliar el servicio público que prestamos como medio de comunicación con la opinión formada que tengo como periodista. Cuento con un equipo de 50 personas muy jóvenes, rodadas y con muchas ganas, que nos hacen brillar y confío en no defraudarles. Estoy muy agradecida a la cadena por esta gran oportunidad y a la Unicorn por fijarse en mí para llevar a cabo este trabajo”, declara Ana Terradillos.

Desde su estreno en 2019 coincidiendo con la desaparición de Noticias Cuatro, ‘Cuatro al día’ se ha convertido en una de las principales referencias informativas de la cadena, con noticias y entrevistas exclusivas, reportajes sobre temas sociales y de denuncia e informaciones sobre cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos.