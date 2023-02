La dirección de 'Sálvame' ha vuelto a censurar un programa en Mitele Plus. Tras lo ocurrido hace apenas 15 días con José de Santiago y Jorge Javier Vázquez, ahora se ha eliminado un tramo del espacio entero por culpa de Marta Riesco.

La redactora de 'Fiesta' se encontraba cubriendo el photocall de un evento taurino que contaba con invitados como José Ortega Cano, su hija Gloria Camila o Victoria Federica de Marichalar.

Por su parte, Cristina Porta se desplazó al mismo lugar para realizar como reportera una conexión en directo para 'Sálvame'. Lo que la periodista no podía imaginar es que la novia de Antonio David iba a intentar torpedear su trabajo, perdiendo los papeles por completo.

Aunque es habitual que los compañeros permitan que los programas que se encuentran en directo sean los que primero pregunten a los personajes, Riesco optó por ir a lo suyo y no tener en cuenta a su compañera de cadena.

Tras no lograr finalmente que el torero y su hija se pararan a hablar con ella, Cristina Porta se encontraba narrando lo ocurrido a Adela González y al resto de colaboradores que se encontraban esa tarde en plató.

Marta Riesco: “Borja Prado pido [indistinguible], esto es un acoso.”



🤣 ES UNA RIDÍCULA JAJAJAJAJAJ#yoveosálvamepic.twitter.com/515WP3ROeG — Joel (@joelsanchezz_) 1 de febrero de 2023

Y fue en ese momento cuando Marta Riesco se coló a traición en el directo de 'Sálvame' y comenzó a lanzar improperios contra la reportera y contra el programa. "Estáis hablando de mí, vuestra profesionalidad brilla por su ausencia", espetó.

Pero no contenta con eso, la osada reportera se atrevió a mencionar al presidente de Mediaset: "Borja Prado, por favor te lo pido, esto es acoso". Cristina Porta no daba crédito a lo que estaba sucediendo: "No estás bien", le dijo.

Tras este bochornoso espectáculo, el programa optó por devolver la conexión a plató y finalizar la cobertura del evento. Y tras el final del programa, todo el espacio emitido en Mitele Plus ha sido censurado.