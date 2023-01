Ana María Aldón y José Ortega Cano anunciaron su separación el 22 de octubre en el programa 'Fiesta'. Tras semanas de incertidumbre, ambos compartieron la decisión de separarse después de diez años de relación y un hijo en común.

La colaboradora de televisión explicaba que no lo habían hecho antes "porque no lo teníamos claro" y aseguraba que había "estado aguantando una situación que creía podía tener otro desenlace" por el bien de su hijo: José María.

Pero esta semana, el pacto amistoso al que parecía que había llegado el torero con la que todavía es su mujer se ha convertido en una guerra abierta. José Ortega Cano se ha revelado contra todas las declaraciones públicas que está haciendo Ana María Aldón en los platós de Telecinco.

Para Ortega Cano, las declaraciones de la diseñadora fin de semana tras fin de semana han sido la gota que ha colmado el vaso. Este fin de semana el también colaborador Aurelio Manzano compartía las declaraciones de José Ortega Cano con amenaza incluida con su expareja en 'Fiesta': "Estoy jodido, no quiero hablar con ella. Me he portado con ella enormemente y ella no ha hecho más que hablar mal de mí y mi familia. Yo no le deseo nada malo a ella, al contrario, le deseo que tenga mucha suerte. He cumplido 69 años y ya estoy cansado de todo. Ya estoy harto de que hable de mí de esa manera. Voy a llevar esto por la vía judicial".

Instantes después de recibir las duras declaraciones del diestro, Ana María se derrumbaba en directo y contestaba: "Yo tengo 45 y estoy cansada también, no hace falta tener 69 años. Yo también me canso. Me duele que diga que lo único que he hecho ha sido eso, porque he hecho tantas cosas cuando, además, si hay una persona que he respetado es a él, no he ido contra su familia, sino lo contrario".

La situación se resolvió con la colaboradora saliendo del plató de Mediaset, seriamente afectada por las palabras de su expareja, pero no sin antes declarar que "Lo de las acciones legales me lo tomo a broma, ¿conmigo? Solo faltaba. Pero me taladra cuando ha dicho que lo único que he hecho es hablar mal de él y de su familia me da mucha pena, me parte el corazón y no puedo con eso que diga eso de estos diez años".