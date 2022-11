Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los protagonistas de la actualidad política de este jueves después de una información de Carlos Alsina. El locutor de Onda Cero ha asegurado en 'Más de uno' que el presentador de Telecinco se encuentra entre los posibles candidatos del PSOE para la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales de mayo del 2023.

"Me dicen que no estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier (...) Se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él y está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro. Animaría mucho la campaña", afirmó Alsina en el programa matinal. "El PSOE tendría el mejor candidato", dijo una de las colaboradores de 'Más de uno' tras escuchar las palabras del periodista.

Después de que la noticia llegase a la redacción de varios medios, Jorge Javier Vázquez rompió su silencio sobre este asunto en 'La tarda de Catalunya Ràdio', espacio presentado por Elisenda Carod en el que tiene una sección habitual: "Hoy estoy muy interesante".

"Hay en torno a mí una serie de noticias e igual tengo que dejar de colaborar contigo”, empezó contándole Jorge Javier a Carod. “Alsina ha destapado que me han propuesto ir como alcalde por el PSOE en Madrid. No puedo decir nada más. ¡Yo de momento ni confirmo ni desmiento!", continuó el presentador, manteniendo el intriga al respecto.

Esta información se produce solo días después de que el presentador de 'Sálvame' compartiese este fin de semana una fotografía junto a la líder de Más Madrid, Mónica García, y aprovechase dicha publicación para lanzar un dardo al gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

"Trabajando con Mónica García. Le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los millones (150) que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo", escribió el presentador de 'Sálvame' con su habitual tono irónico.