Paolo Vasile abandonará su puesto como consejero delegado de Mediaset tras 23 años en el cargo. Una salida que plantea muchas incógnitas sobre el modelo televisivo de Telecinco, que traviesa una grave crisis de audiencia desde hace más de un año. El propio Jorge Javier Vázquez, presentador estrella del canal, reconoce que no sabe "qué pasará a partir de ahora".

El conductor de 'Sálvame' dedica el último post de su blog al directivo y confiesa que con su marcha se queda "un poco más huérfano". "Siento que mi asidero emocional en televisión desaparece", reconoce Jorge Javier, consciente de que su situación en el grupo podría cambiar: "En cualquier caso estoy preparado para todo. Los titiriteros somos así: tenemos una gran habilidad para recoger lona cuanto toca".

A lo largo del texto reflexiona sobre lo mucho que ha significado Vasile para él en el terreno profesional: "Si he trabajado tantísimo ha sido porque en mi empresa había una persona que me animaba y que siempre tenía la palabra justa para apoyarme cuando alguna crisis hacía acto de presencia. Ahora esa persona se me va y me encuentro perdido, tengo que reconocerlo".

Asimismo, destaca el papel que ha ejercido el italiano durante las últimas dos décadas. "Han sido veinte años de una televisión transgresora, polémica, divertida, cuestionable y cuestionada pero creo que, por encima de todo, necesaria. Porque gracias al entretenimiento que se ha emitido en Mediaset se han aliviado muchísimas soledades", subraya Jorge Javier, que echará de menos "hasta las broncas" del italiano.

Además, revela que la semana pasada fue a charlar con él para comunicarle que iba a pedirse la semana entera del puente de diciembre de vacaciones. "Me reprochó que fuera a trabajar solo cuando tenía un poco de tiempo libre entre vacación y vacación. Yo sé que su tono de voz intentaba reñirme pero en esta ocasión no coló. Los dos sabíamos que nos estábamos despidiendo".