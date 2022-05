'Supervivientes 2022' vivió una sorprendente decisión por parte de uno de sus concursantes. Juan Muñoz se convirtió en el primer abandono voluntario de la edición después de que la audiencia le salvase y decidiese que Desi Rodríguez debería convertir en la cuarta expulsado definitiva en 'Conexión Honduras'.

Concretamente, al oír el nombre de Desi como expulsada definitiva, el cómico empezó a lamentarse, tomándose su salvación como un castigo y repitiendo una y otra vez que no podía más: "No sé por qué me ha hecho esto la audiencia pero yo no puedo estar aquí más tiempo. Lo siento de verdad. Voy a tener que abandonar. No puedo más. Yo no aguanto otra semana más aquí. Me muero de pena".

"Juan, ¿qué quieres decir?", le preguntó Ion Aramendi desde el plató en Madrid. "Pues que no aguanto más. Estoy desesperado. Estoy al borde del colapso. Creo que me he defendido como superviviente el tiempo que yo he podido pero he visto que no estoy hecho para esta aventura. Me está entrando un ataque de ansiedad".

Instantes después, Ion Aramendi fue muy directo y el preguntó al exintegrante de 'Cruz y raya' si quería continuar en el concurso, recibiendo una clara y contundente respuesta por su parte: "No quiero. No me apetece ya. Estoy mal y no puedo estar otra semana más como 'parásito'. No puedo. No estoy bien. Lo siento de corazón. Entré pensando que podía pero no puedo. No me siento con fuerzas. No estoy bien. Psicológicamente me está afectando".

"La organización te ha escuchado. Abandonar tiene sus consecuencias. Lo sabes. ¿Has valorado esas consecuencias?", le dijo Ion Aramendi en nombre del reality. "La verdad es que vais a acabar con mi salud. Me gustaría valorarlas pero, claro, no se puede valorar así, pero, ¡es que no puedo! Tenéis que entenderlo. Estoy al límite de mis posibilidades", respondió Juan Muñoz, que incluso propuso en directo que Desi se quedase. "Si quieres abandonar, coge tu saco con Desi", le contestó el presentador.

Después de afirmar que la organización estaba hablando con ambos 'parásitos' y que comunicarían su decisión en 'Tierra de nadie', Ion Aramendi anunció que 'Supervivientes' iba a abrir una votación vinculante para que decidiesen si Desi debía sustituir a Juan Muñoz tras su abandono, conociéndose su resultado el próximo martes en la gala presentada por Carlos Sobera.