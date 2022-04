La programación de Onda Cero se prepara para sufrir cambios de cara a la próxima temporada. Juan Ramón Lucas abandonará la cadena de Atresmedia Radio al término de esta presente temporada radiofónica, poniendo punto y final a un ciclo de siete años, según informa en un comunicado enviado este viernes a los medios de comunicación.

“Soy de los que cada día se ilusiona con lo que hace, y aún me quedan muchas 'Brújulas' por compartir con los oyentes hasta final de temporada. Ya habrá tiempo de hablar de futuro. Onda Cero es una casa en la que me he sentido muy apoyado. He trabajado y trabajo con energía y ganas, y así será hasta que termine el curso", afirma el locutor en esta nota informativa.

Por el momento, se desconoce cuál serán los planes de Onda Cero para ocupar el hueco que deja Juan Ramón Lucas, que, a partir de la próxima temporada, acometerá nuevos retos profesionales y proyectos vitales.

Lucas cierra así un ciclo profesional en la cadena de Atresmedia Radio, que se inició en abril de 2015, cuando creó, junto a Carlos Alsina, el programa matinal ‘Más de uno’. En septiembre de 2018, el periodista asumió la dirección y presentación del informativo nocturno ‘La brújula’, a la que dotó de su especial cercanía y capacidad de reflexión.

Ésta que terminará a final de temporada, no es la primera vez que Juan Ramón Lucas ha trabajado en Onda Cero. Entre 1993 y 1997 fue director y presentador de ‘Al día’, el informativo matinal de la cadena.

La polivalencia profesional de Juan Ramón Lucas le ha llevado a lo largo de su carrera, que se inició en 1979, a trabajar en infinidad de medios. Ha pasado por todas las principales cadenas de radio y televisión y también ha colaborado en prensa escrita.

Su desempeño profesional le ha llevado a recibir los principales galardones a los que un comunicador puede aspirar: Premio de la Academia TV (2004), Micrófono de Oro (2008), Premios Ondas (2011), Antena de Oro (2011) y el Premio PR al Mejor Radiofonista (2017).